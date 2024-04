Acuzații de viol aduse unui polițist în timpul investigării unui caz

Asculta acest articol Asculta acest articol

Un polițist este acuzat de viol de către o femeie implicată într-un caz pe care acesta îl investiga la secția 4 de poliție din Ploiești. Potrivit declarațiilor femeii, ea a fost chemată la domiciliul polițistului de caz și a fost victima unor acte de natură sexuală inadecvată, inclusiv viol. Când a revenit la secție pentru a reclama abuzul, femeia afirmă că a fost trimisă acasă. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova a anunțat demararea unei anchete interne, iar la nivelul Parchetului s-a deschis un dosar penal pentru viol.

Femeia, în vârstă de 36 de ani, a depus inițial o plângere pentru înșelăciune la secția 4 de poliție din Ploiești. Ea susține că polițistul care investiga plângerea a chemat-o la domiciliul său, pretinzând că are informații pe care nu le poate comunica la secție. Conform relatărilor femeii, polițistul a insistat să vină la el acasă, unde a săvârșit actele de agresiune sexuală.

“A fost la secția 4 de Poliție să depun o plângere penală împotriva unui bărbat care m-a înșelat cu o sumă de bani și ulterior m-a amenințat. Polițistul care mi-a luat declarații m-a contactat a doua zi și mi-a spus că are detalii despre caz pe care nu mi le poate spune la secția de Poliție. Am acceptat să ne întâlnim într-o parcare, dar a insistat să urc la el în apartament pentru a-mi comunica detaliile, deoarece susținea că eram urmărită și în parcare riscam să fim văzuți. Am acceptat să urc, m-am gândit că totuși este polițist, ce mi se poate întâmpla”, a declarat femeia pentru Ziarul Incomod.

