Asociația “Albert Schweitzer” de 20 de ani alături de copiii și de comunitatea din Halmeu

De-a lungul acestor decenii, Satul de Copii “Albert Schweitzer” din Waldenburg a fost un susținător generos al Centrului pentru copii din Halmeu, dezvoltând împreună numeroase proiecte de succes.

În cadrul unei vizite de lucru, delegația din Germania, formată din directorii satului de copii Arne Holler, Wolfgang Bartole și fostul director Heiner Schuz, membrii consiliului de administrație: Evelin Schibrani și dr. Maria Rehm, respectiv reprezentantul comunitatii evanghelice Friedrich Wieschhoff – a avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba și cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în subordinea căruia își desfășoară activitatea și CPC Floare de Colț din Halmeu. Oaspeții au fost întâmpinați de președintele Asociației gazde Bresser Ioan. În cadrul întâlnirii au fost avansate noi propuneri de proiecte menite să îmbunătățească serviciile destinate copiilor și familiilor din județul Satu Mare.

De asemenea, partenerii din Waldenburg s-au arătat interesați de ultimele proiecte derulate la nivelul județului Satu Mare în domeniul protecției copiilor și al asistenței sociale, și au vizitat cu această ocazie și Camera de audieri din cadrul DGASPC Satu Mare – recent amenajată și deosebit de bine echipată, Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Sfântul Spiridon din Satu Mare, modernizat recent, Casa de tip Familial „Mihaela” din Tășnad și Casa de tip Familial pentru copilul cu dizabilități „Violeta” din Carei.

Festivitatea aniversară a fost deosebit de amplă și bogată în momente înălțătoare. Prin discursurile lor festive, reprezentanții celor două organizații au descris activitățile și profilul fiecăruia, precum și roadele minunate ale acestei colaborări. Evelin Schibrani, alături de prezentarea activităților comune a dorit să îi felicite pe colegii din Halmeu pentru efortul, perseverența și priceperea cu care își desfășoară activitatea, precum și pentru rezultatele vizibile și palpabile ale muncii lor:

„Felicitare pentru aniversarea Halmeu 2024

Doamnelor și domnilor, Sunt foarte încântat că, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Albert Schweitzer KINDERDORF Waldenburg, pot să vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Asociației Albert Schweitzer Halmeu pentru copii, familie și comunitate.

Voluntarii din cadrul organizației dumneavoastră merită mulțumiri și recunoaștință pentru numeroasele activități și sprijinul activ acordat atât Centrului de plasament pentru copii din Halmeu cât și celor nevoiași din comunitate. Acesta este un lucru nemaipomenit. Felicitări pentru noile clădiri pentru grupurile rezidențiale cu loc de joacă. Acestea vor fi în curând gata pentru a fi ocupate și utilizate. Și dacă știu bine, Vasilovici Enikő anul acesta sărbătorește 25 de ani de când este director al Centrului pentru Copii. Felicitări și pentru acest lucru! Așadar, există mai multe motive pentru a sărbători. Parteneriatul dintre CPC Halmeu, Comunitatea Evangheilca din Hilbeck și Albert-Schweitzer-Kinderdorf e. V. Waldenburg există de aproximativ 30 de ani. Eu însumi am amintiri plăcute de la prima mea vizită la Halmeu, în 2015, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Centrului de Plasament al Copilului din Halmeu. Am avut parte de o mare ospitalitate și căldură atunci – la fel ca și acum, de când am sosit cu mica noastră delegație. Vă mulțumim foarte mult pentru asta! Ne-ați oferit un program cu adevărat minunat și o ospitalitate excelentă. Este extrem de impresionant ceea ce s-a realizat aici de-a lungul anilor. Din 1992, au avut loc în fiecare an excursii și transporturi de ajutoare de la Hilbeck la Halmeu. Acest lucru se datorează marelui angajament al lui Friedrich Wieschhoff și relațiilor sale bune cu alți susținători. O mare parte din lucrări au fost realizate în colaborare cu satul nostru de copii din Waldenburg – în special numeroase proiecte de artizanat, în care angajații din Waldenburg și șeful nostru de servicii de construcții, Holger Klewer, au dat o mână de ajutor și au oferit asistență valoroasă cu expertiza lor. Ar fi prea mult să enumerăm totul, așa că iată doar câteva exemple: extinderea stației de epurare a apelor uzate, construirea unei infirmerii, transformarea unei mansarde în spațiu de locuit, renovarea sistemelor electrice și de încălzire și instalarea unui plafon acustic în cantină. Au existat, de asemenea, mai multe proiecte și tabere de lucru cu tinerii. Aceste întâlniri și contacte personale au dus la numeroase prietenii de-a lungul anilor, aducând o contribuție valoroasă la înțelegerea reciprocă într-o Europă comună. Suntem încântați că am reușit recent să obținem fonduri de la o fundație privată în valoare totală de aproximativ 15 mii de euro pentru construirea terenului de joacă menționat mai sus, cu un mic teren de fotbal. Acest lucru a fost posibil datorită unui contact din partea Asociației noastre federale a Satelor de copii și organizațiilor familiale Albert Schweitzer. Realizarea proiectului a fost și este însoțită de Friedrich Wieschhoff în calitate de coordonator principal.

Comunitatea sa Hilbeck a acoperit, de asemenea, o parte din costuri. Centrul de îngrijire de zi pentru copii și bucătăria pentru persoanele nevoiașe, care a fost înființată cu sprijinul administrației municipale și al primarului, continuă să ofere un ajutor valoros și în prezent. Și acestea vor avea acum un sediu nou. Un alt obiectiv comun al cooperării pe termen lung a fost calificarea personalului didactic. Formarea și consilierea suplimentară au avut loc aici, în România și la Waldenburg. Fostul nostru director pedagogic Heiner Schüz s-a implicat foarte mult în acest sens de-a lungul anilor. Dezvoltarea în continuare a bunăstării tineretului în România este aproape de inima sa. El a fost, de asemenea, forța motrice care a stat la baza înființării organizației la acea vreme, astfel încât angajamentul său, împreună cu cel al partenerilor Hilbeck, dă și astăzi roade valoroase aici, la Halmeu. În calitate de succesor al d-lui Schüz, dl. Höller este acum persoana de contact pentru schimbul de experiență cu specialiștii în educație. Grație, în parte, sprijinului acordat de DGASPC, de administrația județeană din Satu Mare și de președintele consiliului județean, Centrului de plasament pentru Copii a reușit să se dezvolte și să devină ceea ce este astăzi pentru regiune. DGASPC a obținut finanțare UE pentru noile grupuri rezidențiale și managementul proiectului corespunzător. Din păcate, începutul teribilului război din Ucraina a dat naștere unei campanii triste a organizației din Halmeu. Partenerii Hilbeck au reușit să transfere o donație mare pentru a atenua cele mai mari nevoi ale refugiaților. De asemenea, au organizat un transport de ajutor cu produse de primă necesitate, care a fost cofinanțat de Albert Schweitzer Kinderdorf și de asociația noastră federală. Asociația Albert Schweitzer Kinderdorf Waldenburg va continua cu plăcere să sprijine, în limita posibilităților sale, programul de asistență socială pentru copii și tineri din Halmeu. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm buna noastră colaborare și vă dorim toate cele bune pentru Centrului pentru Copii de aici din Halmeu. Fie ca aceasta să le ofere copiilor și tinerilor care îi sunt încredințați oportunitățile bune de dezvoltare de care au nevoie pentru o viață autodeterminată. De asemenea, le doresc tuturor celor responsabili de dezvoltarea în continuare a bunăstării copiilor și tinerilor din regiune o mână fericită și mult succes, precum și toate cele bune pentru viitorul lor personal. Îi dorim organizației încă mulți, mulți ani de activitate de succes pentru copii, familii și comunitate. Am dori să vă sprijinim activitatea prin darul nostru aniversar.

Vă mulțumesc foarte mult!”

Managerul asociației aflate la ceas aniversar, Vasilovici Enikő a vorbit despre realizările celor două decenii:

„ Asociația împlinește 20 de ani

Întotdeauna este un prilej de bucurie când avem ocazia să sărbătorim o aniversare. Au trecut 20 de ani de când a luat naștere în Halmeu, Asociația Albert Schweitzer pentru copii, familie și comunitate, după o idee generoasă a unor persoane de la Albert Schweitzer Kinderdorf din Waldenburg și Comunitatea Evanghelică Emmaus din Hamm – Germania, care după revoluția din 1989 au sprijinit centrul de plasament din Halmeu.

Motivul pentru care am preluat numele marelui filozof, muzician, medic, misionar și laureatul premiului Nobel pentru pace, este că dorim să urmăm exemplul pe care ni l-a dat prin ideile și convingerile sale: să ajutăm fără să ținem cont de apartenența la o etnie, la un partid politic sau la o confesiune religioasă, ținând cont de părerea lui că ,,OMUL ESTE MAI PRESUS DE TOATE, OBLOGAȚIA PRINCIPALĂ ESTE DE A DEVENI TOT MAI UMAN,,

În luna septembrie al anului 2003 în prezența a 68 de fondatori, în Biserica Reformată din Halmeu s-a înființat asociația, fiind prezenți reprezentanții celor două instituții din Germania, reprezentanții Direcției pentru protecția copilului și a Primăriei. Scopul propus a fost sprijinirea copiilor și tinerilor, precum și a persoanelor aflate în dificultate, a familiilor nevoiașe și desfășurarea activităților în vederea promovării și respectării drepturilor acestora.

Activitatea și obiectivele sunt realizate din fondurile obținute din cotizația membrilor, donații, sponsorizări, dar în primul rând cu sprijinul consistent al partenerilor din Germania.

Ca obiectiv principal al asociației trebuie să subliniem acțiunile realizate în sprijinirea și dezvoltarea centrului de plasament din Halmeu, acțiuni care se realizează până în zilele noastre.

Principalele realizari ale asociației sunt:

· dotarea unui atelier de croitorie cu mașini de cusut și

· înființarea atelierului de tâmplărie pentru a pregăti tinerii în meseria de tâmplar și croitor.

Tâmplăria și-a început activitatea cu 5 mașini performante care au fost primite ca donație de la Satul de copii din Waldenburg. Pentru început, în paralel cu instruirea tinerilor, are loc și realizarea unor produse de mobilier și jucării, a căror valorificare a contribuit la întregirea fondurilor asociației.

După ce școala de ucenici din Halmeu s-a desființat, în 2008 atelierul a trecut la producție angajând 7 tâmplari care au produs cruci din lemn masiv pentru cimitire, comandate de o firmă din Germania. Tâmplăria a funcționat până în 2012.

Paralel cu aceste proiecte a avut loc cu regularitate împărțirea de haine și alimente pentru familiile nevoiașe din comună.

De asemenea, s-au organizat cursuri pentru educatorii centrelor de plasament din județul Satu Mare, în colaborare cu specialiștii din Satul de copii din Waldenburg și DGASPC din Satu Mare.

Asociatia a primit în folosință un sediu de la Fundația Kinderdorf Waldenburg Halmeu din Romania, care s-a inaugurat în anul 2004.

Din anul 2005 funcționează cantina socială pentru nevoiașii din comună si centrul de zi pentru copiii din comunitate. Pentru aceste două proiecte s-a încheiat un contract de colaborare cu DGASPC Satu Mare.

Mâncarea pentru cantina socială se pregătește în incinta centrului de plasament iar centrul de zi funcționează într-un spațiu primit cu titlu gratuit. Aceste două proiecte sunt susținute material în totalitate de către Satul de copii din Waldenburg și Comunitatea evanghelică Emmmaus.

În anul 2006 asociația a donat un echipament de joacă grădiniței din Halmeu.

În cadrul centrului de plasament, la ambele clădiri existente, podurile au fost transformate în spații de locuit pentru copii. S-a forat un puț la 72 de metri adâncime pentru a asigura apa potabilă și s-a pavat curtea centrului.

În fiecare an se organizează pentru copiii din centru și copiii din comunitate o excursie în Germania unde aceștia participă la diferite activități, vizitează împrejurimile și fac cunoștință cu obiceiurile culinare și cultura din Germania.

În 2007, asociația a primit un microbuz de 9 persoane cu care se organizează excursii pentru copii. Beneficiarii centrului de zi sunt transportați acasă iar momentan este dat în folosința centrului de plasament.

În anul 2009 asociația a implementat un proiect Phare, cu titlul ,,Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii și tineri instituționalizați în centrul de plasament Floare de Colț din Halmeu, cu 2 parteneri: Satul de copii din Waldenburg și DGASPC din Satu Mare. Prin acest proiect s-a urmărit formarea membrilor asociației pentru a munci în echipă și pentru a dezvolta servicilile sociale în cadrul asociației.

După izbucnirea războiului în Ucraina, asociația era prezenă la granițe unde s-au împărțit alimente, haine pentru refugiați și a asigurat alimente pentru refugiații care au fost cazați la centrul de plasament. Am trimis alimente în Ucraina, ocazie cu care, odată dl. Friedrich Wieschhoff a plecat personal cu președintele asociației în Ucraina, cu un transport de alimente.

În acest an, DGASPC finalizează implementarea unui proiect European prin care se închide centrul de plasament din Halmeu, și se dezvoltă alternative familiale de îngrijire pentru beneficiari. În cadrul proiectului s-au construit trei căsuțe familiale și s-a renovat clădirea în care a funcționat tâmplăria. Aici prin modernizarea clădirii se va amenaja un centru de zi pentru copiii din comunitate.

Pentru curtea în care sunt cele trei case, Satul de copii din Waldenburg a făcut un cadou foarte util și frumos copiilor: un echipament de joacă în valoare de 12.000 de euro, iar Comunitatea evanghelică a împrejmuit terenul de fotbal cu un gard înalt de 4 metri ca să protejeze căsuța de lângă teren și ca să nu deranjăm vecinii cu mingea. Acest proiect are valoarea de 5.000 de euro.

Pe această cale dorim să mulțumim celor două instituţii din Germania pentru susținerea materială și morală primită în decursul celor 20 de ani pentru a reuși să atingem obiectivele propuse de asociație.

Întotdeauna, la realizarea proiectelor au fost alături de noi Consiliul Județean, am avut sprijin și susținere din partea doamnei director de la DGASPC, și din partea domnului primar și viceprimar din Halmeu.

Mulțumim din inimă pentru sprijinul Consiliului director, consiliului consultativ și a tuturor membrilor care ne-au susținut!

Dorim să continuăm să sprijinăm comunitatea din Halmeu, unde este novoie, urmând vorbele lui Albert Schweitzer: FĂ CEVA MINUNAT, OAMENII AR PUTEA IMITA GESTUL TĂU!”