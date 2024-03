Băimăreanul recidivist care a fugit de poliție a fost arestat preventiv și depus în arest

Asculta acest articol Asculta acest articol

După câteva ore de căutări individul, care este și recidivist, a fost prins de polițiștii de la Biroul Rutier Baia Mare. El a fost reținut pentru 24 de ore.

Astăzi după amiază magistrații Judecătoriei Baia Mare l-au trimis 30 de zile după gratii, în arestul IPJ Maramureș.

Ce spune instanța

JECAN VASILE Inculpat

Solutia pe scurt: Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare sub nr. 92/197/P/2024, din data de 13.03.2024 şi în consecinţă: În temeiul art. 202 alin.1 şi 3, art. 223 alin. 2, art. 226 alin. 1 Codul de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului J.V. – sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de ”conducerea unui vehiculfără permis de conducere ” fapte prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod Penal și o infracțiune de ”conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive” faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. 2 Cod Penal, totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și ale art. 41 alin. 1 Cod penal, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 13.03.2024 şi până la data de 11.04.2024 inclusiv.

Respinge solicitarea inculpatului Jecan Vasile, prin apărător, de a se lua măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare cu inculpatul

