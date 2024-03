Campania electorală, faza pe denunțurile penale

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ce înseamnă asta. Nu este mare filozofie. Un candidat, ajutat mai mult sau mai puțin de partidul său, încearcă să-și construiască o imagine pe care să o poate vinde pe post de icoană imaculată, iar contracandidații nu fac altceva decât să arunce cu noroi în ea.

Candidatul are o dublă preocupare. Prima: trebuie să arate cât de mult se sacrifică pentru binele public, cât de multe lucruri bune a făcut el pentru comunitate, cât de mult își dorește să-și continuie munca etc. etc.

A doua preocupare: să-și distrugă adversarul prin orice mijloace. Să arate că este un șarlatan, un corupt, un incapabil, un hrăpăreț etc.

Acest joc murdar în care fiecare aruncă cu lături în celălalt se cheamă campanie electorală.

Într-o competiție electorală nu pot exista învingători fără învinși, iar victoriile persoanle nu sunt posibile fără distrugerea adversarului direct.

Cum deocamdată campania electorală propriu zisă, vizibilă, se desfășoară doar în Capitală, să ne oprim asupra ei.

Partidele și-au desemnat personajele pe care le aruncă în luptă. Principala forță politică, reprezentată de PSD și PNL, l-a desemnat pe medicul Cătălin Cîrstoiu candidat pentru cea mai râvnită funcție din cadrul alegerilor locale, primar general al Bucureștiului.

Este omul care adună cel mai mare număr de voturi după președintele țării. Miza este mare. O victorie categorică, la un scor mare, transformă primarul general într-un potențial candidat prezidențial.

Există precedentul Băsescu. Președintele Klaus Iohannis, fost primar, este el însuși un exemplu care ilustrează importanța funcției de primar.

Să ne întoarcem la cei trei mușchetari care se duelează la emisuniile tv.ca și când ar fi deja campanie electorală.

Ieșind din pușcărie cu o aură de martir, după ce s-a constat că a fost condamnat pe nedrept în dosarul incendiului de la “Colectiv”, primarul de sector Cristian Popescu, supranumit Piedone, s-a trezit favoritul bucureștenilor.

Sondajele, care măsoară mai mult emoțiile decât posibilele voturi, îl plasează pe prima poziție, cu 44%, urmat la distanță de Nicușor Dan, cu 27%, iar pe poziția a treia se situetază Cătălin Cîrstoiu, cu 16%.

Dacă ultimul clasat nu ar fi candidatul comun al partidelor mari, PSD și PNL, lucrurile ar părea normale. Numai că Piedone, care se dă independent, este președintele unui partid minuscul, PUSL, care de regulă nu atinge nici pragul electoral, în timp ce la intenția de vot PSD și PNL trec de 50%.

Și candidatul de pe poziția a doua, actualul primar genral Nicușor Dan, își devansează partidul, respectiv Alianța Dreapta Unită, care este cu peste 10 procente sub candidatul propriu.

Ce demonstrează acest lucru? Că votul nu mai este politic? Dar atunci de ce se poartă un adevărat război în teritoriu între PNL și PSD pentru desemmarea candidaților comuni?

Orice primar PSD sau PNL din țară, la fel ca orice primar UDMR, care nu ar candida pe lista partidului, ci ca independent garantat ar pierde alegerile.

Să însemne asta că la București nu mai contează partidele ci omul, iar în restul țării primează partidele apoi candidatul? Nici vorbă.

Totul pare aiurea. Și chiar este. Situația va reveni la normal când vor intrra în joc mașinăriile de partid. Nu poate fi ignora un element decisiv: distrugerea reciprocă a imaginii contracandidaților.

Piedone este șantajabil. Se spune că și-ar fi însușit o casă, ca primar al sectorului 4. De asemenea, își lasă urmașă la primpria sectorului 4 pe propria lui fiică.

Dosare penale i se pregătesc și primarului general Nicușor Dan, dar și liderilor USR, partid din care face parte.

Medicul Cătălin Cîrstoiu este acuzat că are o clinică particulală în timp ce este directorul general al Spitalului Universității, cel mai mare din București. Conflict de interese.

S-ar părea că primul care va fi scos din joc este Piedone. Dacă se mulțumește cu primăria sectorului 4, lupta în Capitală se va da pe un câmp exclisiv politic, între alianța PSD-PNL și Alianța Drepta Unită.

AUR se pare că are puțini susținători în București, dar poate compensa prin scandalurile pe care le va isca.

După primele exerciții de încălzire, asistate de jocul sondajelor, intră în luptă denunțurile penale.

În funcție de consistența lor, de emoțiile pe care le vor crea în rândul alegătorilor, denunțurile penale vor face diferența între candidați.