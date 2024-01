Campania ‘Un copil, o geacă” s-a bucurat de mare succes

Asculta acest articol Asculta acest articol

Anton Varga, președintele acesteia a fost implicat în numeroase activități prin care a încercat, dar a și reușit să aducă multă bucurie în sufletele celor mai puțin norocoși, dar și zâmbete mari pe față.

Acesta a acționat nu doar pe raza municipiului Satu Mare, ci și în diferite comunități din alte localități ale județului, precum Micula, Amați, Livada, dar și în alte județe ale țării.

Una dintre cele mai recente activități caritabile a fost în Livada, și i-a vizat pe copiii aflați în situații dificile de viață, care poate nu au avut posibilitatea să îmbrace o haină groasă iarna aceasta.

„Am traversat mai multe localități pentru a îmbrăca copii, tinerii, părinți fără posibilități, pentru care frigul iernii este crunt.

În campania noastră ni s-au alăturat cei de la Colegiul Național Ioan Slavici, Școala Gimnazială din Livada, Scoala Gimnazială din Doba, lucru pentru care le mulțumim tuturor: elevi, părinți și profesori.

Cu ajutorul celor de la o brutărie din comuna Micula am distribuit peste 60 de pâini, iar prăjituri am primit de la un producător de dulciuri tot din Micula, și am îndulcit astfel multe persoane, a căror viață este mai amară.

A fost ultima campanie din anul 2023, un an cu multe realizări, provocări și mult bine făcut celor aflați în nevoie! Vrem pe această cale să mulțumim tuturor celor implicați!”, a declarat Anton Varga.

A fost o acțiune caritabilă cât de poate de eficientă și reușită, copiii apreciind foarte mult gestul făcut de către reprezentanții Asociației non-profit Eliezer.

Și anul acesta, reprezentanții organizației non-profit vor continua în forță acțiunile menite a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși. Anton Varga, președintele Asociației Eliezer are planuri mari în acest sens, despre care va vorbi la momentul potrivit.

