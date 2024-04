Catalogul electronic a crescut randamentul în tot ceea ce înseamnă notare

Asculta acest articol Asculta acest articol

„Ne-a îmbunătățit activitatea și ne-a crescut randamentul în tot ceea ce înseamnă notare. Cred că de 10 ori mai repede și mai bine decât ceea ce făceam în anii trecuți”. Declarațiile au fost făcute la evenimentul IQ DIGITAL Summit Craiova 2024, dezvoltat de Upgrade100 și George, o inovație BCR. Diana Brătucu este Directorul Anului 2023 pentru Antreprenoriat.

Patru directori de școală din România au fost premiați pentru inovare, egalitate de șanse sau pentru antreprenoriat, la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2023, eveniment organizat de Asociația pentru Valori în Educație (AVE). „De fapt, unul dintre obiectivele noastre este școală digitală, pe următorii 4 ani de când am preluat mandatul, adică până în 2026, lucru care se face, este în progres. Și în primul an am introdus catalogul digital. Am fost printre primele 50 de școli din România care au fost într-un program pilot al Ministerului Educației, aproape nebunesc de a renunța la catalogul fizic pe care toți profesorii îl purtau su braț când intrau în clasă, care era spaima copiilor, și l-am înlocuit cu telefonul mobil”, a povestit Diana Brătucu.

Directoarea a precizat că părinții „trimit un mesaj în timp real și noi vedem acolo că ei au o problemă”. Diana Brătucu: Eu cred că e important să cerem ajutorul, să spunem că nu putem singuri și că avem nevoie de idei, de resurse, de oameni, pentru că, de fapt, cine mișcă lucrurile în școala noastră sunt oamenii. Și aici mă refer la oamenii mici, la copiii noștri, dar și la oamenii mari, la părinți și la colegii mei. Cred că e important ca fiecare dintre noi să își adune oameni care cred în aceeași forță, care care pot face lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o propunem.

