Cea mai bogată echipă sportivă din lume valorează 9,2 miliarde de dolari

Valoare de piaţă a acestei echipe de fotbal american este de 9,2 miliarde de dolari, potrivit Sportico, platforma digitală specializată în analiza industriei sportului. Conform datelor furnizate de agenția EFE, Dallas Cowboys a fost înfiinţată în 1960.

De atunci, și până la începutul anului 2024, echipa a câştigat de cinci ori Super Bowl-ul, fiind a doua echipă cu cele mai multe titluri de campioană a NFL, după San Francisco 49ers. Echipa este patronată de miliardarul Jerry Jones, care a achiziţionat franciza texană în 1989, în schimbul sumei de 150 de milioane de dolari.

Alături de Dallas Cowboys, În Top 10, între locurile 6 şi 10, se află alte 5 cluburi sportive nord americane, New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers şi New York Jets.Pe locurile 2, 3 și 4 se află trei echipe de baschet, Golden State Warriors, New York Knicks şi Los Angeles Lakers toate din liga nord-americană (NBA) în timp ce pe locul 5 se află New York Yankees, din Major League Baseball (MLB). De reamarcat faptul că În Top 100, se află toate cele 32 de echipe NFL, 30 de echipe din NBA, 3 echipe de Formula 1 etc.

Fundamentale pentru acest succes sunt acordurile comerciale pe care NFL le are cu reţele precum ESPN, NBC, CBS, Fox şi sisteme de streaming precum Amazon şi YouTube, cu o valoare cumulată de 125 de miliarde de dolari. Totodată, și fotalul și-a găsit loc în acest clasament, cu 11 echipe în Top 100. Prima este Manchester United, aflată pe locul 13 în clasamentul general. Real Madrid este pe locul 19, şi FC Barcelona pe 23, Bayern Munchen pe 34, Paris Saint-Germain pe 6 iar echipa italiană italiană, Juventus Torino este pe 98.

