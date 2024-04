Cea mai veche piramidă de pe Pământ ar fi “Muntele Iluminării” din Indonezia

Asculta acest articol Asculta acest articol

… cu siguranța au fost impresionați de rămășițele acestui complex masiv de structuri și monumente din piatră, o minune arheologică, care a fost descrisă ca fiind cel mai mare sit megalitic din toată Asia de Sud-Est.

­Dar acei colonizatori timpurii nu au putut observa ceea ce se afla sub grămada de pământ de sub baza dealului.

Conform unei noi cercetări controversate, prezentată săptămâna trecută la Washington DC, de o echipă de oameni de știință indonezieni, Gunung Padang ar fi, de fapt, cea mai veche structură piramidală construită de om în lume. Cercetările lor, desfășurate de-a lungul câtorva ani, sugerează că Gunung Padang nu este dealul pe care îl credem, ci, de fapt, acesta ar fi o structură străveche cu fundații care datează de aproximativ 10.000 de an (sau chiar mai mult).

“Studiile noastre demonstrează că structura nu acoperă doar partea de sus. Aceasta înconjoară baza dealului și acoperă cel puțin o suprafață de aproximativ 15 hectare. Structurile nu sunt doar superficiale, ci înrădăcinate în profunzime”, scriu autorii studiului în raportul lor dat publicității.

Gunung Padang este format dintr-o serie de straturi construite în perioade preistorice consecutive­

Folosind o combinație de metode de măsurare, inclusiv radar de pătrundere în sol (GPR), tomografie seismică și săpături arheologice, echipa spune că Gunung Padang este format dintr-o serie de straturi construite în perioade preistorice consecutive.

Cel mai înalt strat alcătuit din coloane, pereți, căi și spații, se află deasupra unui al doilea strat, la aproximativ 1-3 metri sub suprafață. Potrivit cercetătorilor, datarea preliminară cu radiocarbon sugerează că primul strat ar putea avea aproximativ 3.500 de ani, cel de-al doilea strat undeva în jur de 8.000 de ani, iar cel de-al treilea strat undeva între 9.500-28.000 de ani.

În ceea ce privește aceste structuri vechi și vaste, cercetătorii, conduși de geofizicianul Danny Hilman Natawidjaja de la Institutul Indonezian de Științe, sugerează că piramida antică ar fi putut avea o semnificație religioasă.

“Este un templu unic. El este unul creat, fie că vrem să acceptăm acest lucru fie că nu.

Aici nu avem în față un simplu deal care are un templu în vârf, ci o structură complexă acoperită de pământ. Locul este imens.

Oamenii cred că epoca preistorică era primitivă, dar acest monument dovedește că este o viziune greșită”, a declarat Natawidjaja pentru Live Science.

Deocamdată, asta e ceea ce se crede> dar dacă cercetări ulteriore vor confirma cele spuse în acest studiu, atunci ar trebui să ne schimbăm percepțiile și noțiunile despre societățile preistorice de pe Pământ.

Gunung Padang este amplasat printre vulcani, palmieri și plantații de ceai, la o altitudine de 885 de metri. A fost descoperit în 1914 și se întinde pe 24 de hectare. Gunung Padang înseamnă în dialectul local „Muntele de Lumină” sau „Muntele Iluminării”.