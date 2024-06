Chifteluțe de soia

Odata cu venirea sezonului dovleceilor, m-am gandit in ce mod sa ii gatesc pentru ca exista nenumarate modalitati in care acestia se pot gati. Iata ca am ales sa ii umplu cu carne de pui tocata si orez. Este unul din cele mai cunoscute moduri de a gati dovleceii, din bucataria turceasca, dar aceasta reteta cu dovlecei a devenit din ce in ce mai cunoscuta si in tara noastra. Daca nu aveti carne de pui, ii puteti umple cu orice tip de carne: de vita, porc etc.