Christina Applegate este copleșită de emoții în timp ce publicul o aplaudă în picioare la gala Premiilor Emmy 2024 , în contextul luptei sale cu scleroza multiplă.

Gala Premiilor Emmy 2024 a fost un amestec de reuniuni memorabile și discursuri care au inspirat audiența. Unul dintre cele mai remarcabile și emoționante momente ale serii a fost apariția actriței Christina Applegate pe scenă. Retrasă din lumina reflectoarelor de când a dezvăluit că suferă de scleroză multiplă în 2021, Applegate a primit o ovatie impresionantă din partea publicului și a colegilor de breaslă când a pășit pe scenă.

Într-o elegantă rochie roșu închis semnată de Christian Siriano și sprijinindu-se de un baston, Applegate a fost însoțită pe scenă de gazda serii, Anthony Anderson. Vădit emoționată de primirea caldă, actrița a răspuns cu umor: „Mulțumesc foarte mult! Oh, Doamne! Îmi faceți de rușine ridicându-vă în picioare pentru mine [și pentru dizabilitatea mea]”, încercând să-și stăpânească lacrimile.

Rememorând rolurile iconice care i-au adus celebritatea – de la Kelly Bundy în „Married… With Children”, la Samantha în „Samantha Who?” și Jen Harding în „Dead To Me” – Applegate a evocat și debutul său televizat, rolul Baby Burt Grizzell în „Days of Our Lives”, mărturisind că acesta a fost un rol de cotitură în cariera sa.

În timp ce prezenta premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie, câștigat de Ayo Edebiri, Applegate a recunoscut onoarea de a interpreta personaje autentice și complexe. Deși a fost nominalizată pentru rolul său din „Dead To Me”, premiul pentru cea mai bună actriță principală într-un serial de comedie a fost adjudecat de Quinta Brunson pentru performanța din „Abbott Elementary”.

Applegate a vorbit deschis despre provocările pe care scleroza multiplă i le-a adus în cariera și viața personală, subliniind dificultățile întâmpinate în filmările pentru ultimul sezon din „Dead To Me”, care ar putea reprezenta ultima sa apariție pe ecran. Cu toate acestea, ea rămâne optimistă cu privire la viitor, dorind să se concentreze pe producție, dezvoltare și proiecte de voce pentru a asigura bunăstarea fiicei sale.