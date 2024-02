Ciolacu: Interesul companiilor italiene pentru România a fost unul deosebit de mare

Oamenii de afaceri din România se așteaptă la un nou val de scumpiri în construcții, dar și la mână de lucru mai costisitoare, și implicit mai puțini angajați în domeniu, după cum arată ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică.

