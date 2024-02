Cioloș reia acuzațiile la adresa lui Ponta, Ciolacu și a PSD

Asculta acest articol Asculta acest articol

”În cazul prejudiciilor cerute de Gabriel Resources pentru afacerea Roșia Montană, Marcel Ciolacu și PSD au o poziție contrară României, a avocaților plătiți de guvern să ne apere interesele și a documentelor publice de la tribunalul de arbitraj.

Au ales să dea vina pentru eventualele despăgubiri pe includerea peisajului cultural minier în UNESCO deși chiar compania minieră a recunoscut, în documentele de la tribunalul de arbitraj, că acest lucru nu afectează cuantumul daunelor solicitate statului român.” a scris Cioloș pe Facebook.

El susține că în cererile avocaților RMGC se arată că, ”demersurile pentru includerea în patrimoniul UNESCO „nu schimbă pretențiile lui Gabriel în această arbitrare, care rămân așa cum au fost expuse în pledoariile anterioare ale reclamanților”. [”That development does not alter Gabriel’s claims in this arbitration, which remain as set forth in Claimants’ earlier pleadings”].

Potrivit fostului premier numele lui Victor Ponta apare de 161 de ori în cererea de despăgubiri.

”Ciolacu și PSD au luat în brațe teza că eventualele prejudicii ar fi din cauza guvernului tehnocrat și a includerii peisajului cultural minier în UNESCO deși numele Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources iar al meu nici măcar odată,” a scris Cioloș pe Facebook.

El vrea ca motivarea să poată fi studiată de oameni.

”Mă interesează prea puțin că Ciolacu și PSD se vor scufunda împreună cu Ponta care trebuie să plătească pentru prejudicii. Ce mă interesează este să nu ascundă motivarea tribunalului pentru ca oamenii să aibă ocazia să judece singuri din cauza cui s-a ajuns aici.” a adăugat europarlamentarul.

PSD susține că Dacian Cioloş este principalul vinovat pentru situația în care se află România în litigiul cu firma ce deţine dreptul de exploatare minieră la Roşia Montană. Social democrații spun că vinovat este și Ludovic Orban, dar și USR.

”Cioloș a știut foarte bine că prin acea decizie a încălcat un angajament asumat de statul român și că toți contribuabilii din România ar putea fi obligați să plătească daune uriașe, cu un impact negativ uriaș asupra economiei naționale. Sub acest aspect, Dacian Cioloș se face vinovat de subminarea economiei naționale și se descalifică definitiv pentru orice funcție de demnitate publică.”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

