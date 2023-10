Asculta acest articol Asculta acest articol

WE WILL ROCK YOU

CONCERT ROCK SIMFONIC

Dirijor / Vezényel: REMUS GRAMA

Soliști / Szólisták:

ALEX CIOATĂ – chitară electrică / elektromos gitár

LÁSZLÓ CRISTINA – clape / billentyű

În program piese și potpuriuri de / Műsoron: Queen, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Metallica dalok és egyvelegek

În afara abonamentului, cu bilet la preț unic de 42 RON