Consilierii judeţeni au adoptat hotărâri pentru proiecte europene  

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost propuse proiectele de hotărâri: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Increasing the monitoring quality and awareness of farmers in the field of reducing pollution and preserving biodiversity”,acronim „FITOCARE”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului; Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Development of mental health status of professionals taking care of vulnerable groups – multiplication of a joint cross-border methodology”, acronym MentalHealth, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

Fizic, la şedinţă au participat Pataki Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, vicepreşedinţii Oliviu Buzgău şi Lenuţa Cornea, secretarul general al judeţului Mihaela Crasnai, consilieri judeţeni preşedinţi de comisii, alături de şefi de compartimente din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare.

După ce preşedintele Pataki a făcut prezenţa, a anunţat că participă la dezbateri toţi cei 33 de consilieri judeţeni, şedinţa fiind declarată statutară.

Detalii despre proiecte

A fost supusă la vot ordinea de zi, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi, după care s-a trecut la discutarea celor două proiecte de hotărâri, care fără obiecţiuni, au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

Practic, consilierii județeni au votat două noi proiecte transfrontaliere care vor fi depuse spre finanțare prin Programul Interreg VI-A Next – Ungaria-Slovacia – România – Ucraina 2021-2027. Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Direcția Sanitar Veterinară Satu Mare și Comuna Tarna Mare, vor dezvolta proiectul FITOCARE, în valoare de aproape 1,5 milioane de euro (partea română), care are în vedere în principal reducerea poluării și conservarea biodiversității.

Direcția Sanitar-Veterinară va achiziționa în acest scop echipamente în valoare de aproape 1,2 milioane de euro pentru analiza pesticidelor si micotoxinelor, aparatură pentru determinarea contaminării radioactive și determinarea metalelor grele.

De asemenea, 150 de fermieri, din care 120 din România şi 30 de fermieri din Ucraina vor fi instruiți în vederea utilizării responsabile a produselor pentru combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor, a îngrășămintelor minerale și organice în fertilizarea culturilor și achiziția de echipamente de analize pentru laboratoarele de specialitate ale partenerilor din proiect.

Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru UAT Județul Satu Mare, este de 176.292,90 euro inclusiv TVA, din care 167.478,25 euro reprezintă finanțarea nerambursabilă și 8.814,64 eurocofinanțarea de 5%.

Prin cel de al doilea proiect intitulat MentalHealth se va crea o platformă de cunoștințe pentru promovarea sănătății mintale a beneficiarilor sistemului de protecție socială.

Proiectul se adresează în principal copiilor, tinerilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, dar și altor persoane din comunitate, vulnerabile din punct de vedere social.

Valoarea proiectului ce revine DGASPC Satu Mare este de 184.979 euro.

Proiectul va fi implementat în parteneriat de către Fundația Tiéd a LÉT în calitate de lider de proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare și Charity Organization Christian Charitable Found Caritas Transcarpathia Ucraina, în calitate de parteneri.

Obiectivul specific al proiectului este crearea mediului potrivit pentru dezvoltarea cu succes a sănătății mintale in zona proiectelor-pilot și multiplicarea ulterioară a rezultatelor proiectului în rândul membrilor și grupurilor țintă/ beneficiari prin furnizarea de echipamente necesare accesibilității serviciilor de dezvoltare a sănătății mintale pentru grupurile vulnerabile.

Rata de finanțare acordată prin Programul Interreg VI-A Next Ungaria-Slovacia-România-Ucraina2021-2027 este de max. 95% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului cu TVA, cofinanțarea fiind de cel puțin 5% din costurile totale eligibile ale proiectului și va fi asigurată de toți partenerii din proiect care primesc sprijin financiar din partea Programului.

CITEȘTE ȘI:

Premiată de președintele Consiliului Județean Maramureș