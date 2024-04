Deţinătorii fermelor de porci din judeţ consideră că nu sunt motive de scumpire a cărnii până la Paşte  

Asculta acest articol Asculta acest articol

… vorba spune că: “cea mai bună pasăre e porcul”, este normal să existe o cerere mai mare în acele perioade, care apoi este amplificată de necesarul pentru organizarea unor evenimente de mai mare anvergură, apoi în sezonul estival, începând mai ales cu a doua jumătate a lunii mai şi până spre sfârşit de octombrie.

Revenind la ceea ce spuneam sărbători religioase de peste an, dacă în luna decembrie a fost marcat Crăciunul, iar apoi noul an, iată că la sfârşit de martie, enoriaşii reformaţi şi romano-catolici au celebrat Paştele – Învierea Mântuitorului Iisus. Sunt în desfăşurare sărbătorile Paştelui iudaic care ţin până la începutul săptămânii viitoare, dar se apropie şi Paştele Ortodox şi Greco- Catolic, care va fi marcat pe 5 mai, la aproape 5 săptămâni faţă de reformaţi şi romano-catolici.

Fiind la mai puţin de două săptămâni faţă de sărbătorile pascale, am făcut o documentare care a constat în dialoguri cu proprietari de exploataţii comerciale de creştere a porcului din judeţ, în care se regăsesc mii de capete în fiecare ciclu de creştere şi de îngrăşare.

Unităţile de procesare au redus cu 1 leu/kg preţul de achiziție a porcului viu

Dacă preţurile din galantare ar depinde exclusiv de crescătorii de porci, aşa cum au afirmat unii dintre ei, nu există motive întemeiate ca actualele preţuri pe kilogramul de carne de porc, indiferent despre ce parte anatomică am vorbi, să crească. Şi asta în condiţiile în care, cel puţin primele trei luni din fiecare an înregistrează reduceri consistente ale consumurilor de carne de porc.

În această perioadă scad de regulă consumurile la populaţie, dar şi acelea denumite colective, dacă vorbim mai ales despre petreceri cu un număr considerabil de participanţi. Ca o constatare, nici sectorul HoReCa nu foloseşte foarte multă carne de porc în acest caz, fiind cu mult sub consumurile medii din perioada numită estivală, când o parte a populaţiei îşi permite să iasă la o terasă pentru a consuma o porţie de mititei sau chiar un grătar „cât urechea de porc”.

Post fiind până după sărbătorile pascale, este greu de crezut să se resimtă o creştere a consumului de carne de porc. Unde mai punem faptul că, în ultima lună, unităţile de procesare au redus cu aproape un leu pe kilogram preţul de achizie a porcului viu.

Aşa se face că în această perioadă, unităţile de procesare- abatoarele plătesc în medie 8,5 lei plus TVA, ceea ce înseamnă sub 9 lei/kilogram, pentru porcul viu.

Acestea fiind spuse, crescătorii de porci sunt convinşi că pe piaţă nu vor avea loc mari schimbări de preţuri până după Paşte, în ciuda faptul că, la actualul preţ de vânzare a porcului în viu, numeroase ferme de creştere şi îngrăşare nu vor rezista foarte mult pe piaţă, mai ales şi pentru faptul că, în străinătate se resimte o lipsă acută de purcei, iar preţurile la mijlocul celei de a treia decade a lunii aprilie sunt undeva la 105 euro plus TVA, în cazul purcelului de 25 de kilograme.

Preţurile actuale de achiziţie a porcului gras nu sunt acoperitoare, iar prelungirea perioadei poate duce numeroase ferme în pragul falimentului.

Opinii al fermierilor

Sunt speranţe ca din a doua jumătate a lunii mai, mai precis la aproximativ o săptămână după Sărbătorile Pascale, abatoarele să majoreze preţurile de achiziţie a porcului gras, pe fondul creşterii consumului de carne de porc mai ales în industria ospitalităţii.

Grigore Iuga, investitor, deţinător a unei ferme comerciale de creştere şi îngrăşare a porcului, dar şi a unei ferme de reproducţie, spunea că în ultimele luni, preţul porcului gras a scăzut cu aproximativ un leu pe kilogram, în condiţiile în care cheltuielile cu achiziaţia materialului biologic, dar nici cele referitoare la furajare, nu au înregistrat scăderi care să justifice preţul actual de aproximativ 8,5 lei kilogramul în viu.

Dacă unii ar putea spune că acest preţ ar putea fi considerat de echilibru, calculele dovedesc contrariul. La preţul de 104 – 105 euro al unui purcel la 25 de kilograme, preţul de achiziţie plătit de abatoare este foarte mic. Este vorba despre un preţ care este departe de a asigura profit în ferma de îngrăşare, iar în asemenea condiţii se trăieşte greu. Pobabil din a doua parte a lunii mai, când se estimează că vor fi în creştere consumurile colective mai ales, pe fondul organizării unor petreceri cu zeci şi/sau sute de participanţi, o să crească cererea, implicit preţul de achiziţie. Tot atunci, dacă vremea se va îmbunătăţii, este posibil să se deschidă sezonul estival, perioadă din an în care este în creştere în mod special consumul de carne de porc.

Andrei Veron, cunoscut şi recunoscut investitor în zona Tăşnad, confirma scăderea cu aproape un leu pe kilogram, faţă de lunile ianuarie şi februarie, a preţului la porcul viu, la poarta fermei. Unităţile de procesare nu au dat explicaţii.

Se poate doar intui faptul că, după Crăciun şi după Anul, în fiecare an se înregistrează o scădere a consumului de carne de porc. Este practic perioada în care, unele abatoare care au putere financiară suficient de mare îşi umple spaţiile frigorifice, ca apoi, la creşterea cererii, de regulă cu majorări de preţuri la galantar, să fie scoasă carnea şi preparatele obţinute cu anumite economii, comparativ cu perioadele în care porcul este mai scump.

Preţul de 8,4 – 8,5 lei pe kilogramul este la limitat dintre a fi şi a nu fi în actualele condiţii. Dacă în perioada imediat următoare nu vor creşte preţurile de achiziţie a porcului în viu, este greu de mizat pe supravieţuirea unor ferme decapitalizate.

În loc de concluzie, se poate spune că în următoarele două săptămâni, abatoarele şi unităţile de desfacere a cărnii şi a preparatelor, nu au motive să majoreze preţurile din galantar. Deschiderea sezonului estival, creşterea consumului, majorarea preţurilor de achizie a porcului, cu siguranţă o să aducă sume suplimentare în conturile fermierilor.

Creşterea consumului de carne de porc în perioada estivală, dar şi imediat după ieşirea din posturile mari de peste an, sunt dovedite cu cifre. Unităţile din domeniul ospitalităţii încep găzduirea petrecerilor cu sute de participanţi, unităţile de cazare şi de deservire a turiştilor îşi primesc oaspeţii, ceea ce înseamnă consumuri considerabil mai mari, comparativ cu perioadele de până acum. Se estimează ca urmare a analizării cifrelor, că peste 30% din consumul de carne de porc se înregistrează în unităţile din domeniul industriei ospitalităţii.

Un alt deţinător a unei ferme comerciale de creştere şi îngrăşare a porcului a spus cu maximă convingere că nu sunt motive de scumpire la galantar a cărnii de porc. Cererea încă este modestă, iar o serie de unităţi de procesare au stocuri consistente, care le permit să nu majoreze le acum, în prag de creştere a cererii de carne de porc de pe piaţă, în prag de sărbători.

Din păcate, spunea interlocutorul, starea de sărăcire a populaţiei nu contribuie la creşterea consumului. Chiar dacă în zilele ce vin vorbim despre sărbătorile pascale, un despre 1 Mai înainte de Paşte, consumul de carne de porc şi de preparate nu se va ridica la valorile de odinioară. Se vor înregistra în cel mai favorabil caz, consumuri aşa numite normale, fără a se resimţi că în zilele următoare o să fie cumul de sărbători, cu multe zile libere pentru bugetari, dar şi sărbători religioase pentru mare parte aromânilor, indiferent de convingerea religioasă. Sărbătorile menţionate mai sus, spre deosebire de alţi ani buni, nu vor produce schimbări considerabile în ceea ce priveşte consumurile alimentare. Sărăcirea populaţiei îşi spune cuvântul, îşi pune amprenta pe conţinutul coşului de cumpărături.

