Consiliul Județean acordă stimulente în valoare de două milioane de lei pentru trei spitale

Cu o asemenea prezenţă, Pataki Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, a declarat şedinţa ca fiind statutară, după care a dat cuvântul secretarului judeţului Mihaela Crasnai să consulte consilierii asupra proceselor verbale ale şedinţelor din 10, 12 şi 27 februarie, dar şi cel al şedinţei din 13 martie. Toate cele patru procese verbale ale şedinţelor invocate au fost adoptate cu unanimitate, fără comentarii din partea celor 30 de consilieri prezenţi.

A revenit rândul preşedintelui Pataki Csaba, să propună modificarea ordinei de zi transmisă iniţial consilierilor judeţeni. A fost scos de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru serviciile oferite în cadrul căminului pentru persoane vârstnice ”Şansa” Satu Mare, pentru anul 2024.

A fost apoi completată ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind transferul gratuit către UAT Negreşti-Oaş a unui teren, pe care ar urma să se construiască un bloc cu 16 unităţi locative, preponderent pentru personalul medical, cu regim parter, 4 etaje şi mansardă. În urma acestor modificări, noua ordine de zi a inclus tot 22 de proiecte de hotărâri, fiind adoptată cu unanimintate de voturi.

S-a trecut apoi la dezbaterea şi adoptarea proiectelor de hotărâri propuse, cu menţiunea că Robert Laszlo a anunţat că nu participă la dezbateri şi la vot în cazul proiectului de hotărâre privind un proiect de investiţii transfrontalier cu Ucraina.

Cu unanimitate de voturi, mai puţin cele menţionat mai sus, au fost adoptate: Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc, precum și aprobarea cuantumului comisionului la fondul de riscpentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Județul Satu Mare a finanțării rambursabile interne contractate de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”; Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2024; privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare; Proiect de hotărâre privindmodificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene Satu Mare; Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș; Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2024; Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, pe anul 2024; Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, pe anul 2024; Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.33/2017 privind aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale Satu Mare pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenireaviolenței asupra copilului și a violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.136/2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare; Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare; Proiect de hotărâre privind modicarea Anexei nr. 3 – Programul de transport pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în Județul Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 148/24.11.2021; Proiect de hotărâre privind darea în administrare temporară către Consiliul Local al comunei Cămin a unei suprafețe de teren din ampriza drumului județean DJ 108 C aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare – fiind vorba despre aproximativ 25 de metri pătraţi de teren; Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate,din Blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 7 (16 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare; Proiect de hotărâre aprobarea modificării Regulamentului de analiză și soluționare a cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare; Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cross-border preservation of the cultural heritage of the common region Ugocea”, acronim „Ugocea Heritage”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului; Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2024; Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2024; privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2024; Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la Acordul de parteneriat în vederea pregătirii proiectului ”Cloud Regional Nord-Vest”.

În cazurile în care a fost vorba despre modificarea statelor de funcţii ale unor instituţii, preşedintele Pataki a informat consilierii judeţeni asupra faptului că nu este vorba despre angajări, ci transformarea unor posturi, ca urmare a promovării unor examene, sau alte motive. Cât priveşte condiţiile de acordare a locuinţelor din Satu Mare pentru medici, a fost necesară modificarea în sensul noilor prevederi legale, potrivit cărora, se pot aloca apartamente de serviciu doar personalului care nu dispune de locuinţă în judeţ.

Câteva detalii privind acordarea de stimulente personalului din spitale

Din rapoartele de specialitate ale proiectelor de hotărâri adoptate cu privire la acordarea de stimulente materiale, rezultă că: Spitalului Județean de Urgență Satu Mare i-a fost aprobată în buget, pe anul 2024, la partea de ”venituri din prestări servicii” și ”venituri din alte activități” suma de 12.450.000 lei, conform adresei Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, reprezentând venituri previzionate a fi încasate conform articolului mai sus menționat, din care până la data de 05.03.2024 Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a încasat suma de 911.578 lei.

Astfel, se propune acordarea stimulentelor financiare pentru anul 2024, în sumă de 1.396.540 lei, personalului medical și de specialitate angajat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, sumă care cuprinde și contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă. Calculul aritmentic arată că ar fi vorba în medie de aproximativ 1.000 de lei/an/angajat.

Finanțarea acordării stimulentelor financiare lunare va fi asigurată din veniturile proprii ale Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, exclusiv din veniturile realizate în baza contractului încheiat cu Casa de asigurări sociale de sănătate, din subvențiile de la bugetul de stat și local,din donații și sponsorizări.

Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, i-a fost aprobată în buget, pe anul 2024, la partea de ”venituri din prestări servicii” și ”venituri din alte activități” suma de 649.000 lei, conform Notei de fundamentare, reprezentând venituri previzionate a fi încasate conform articolului mai sus menționat, din care până la data de 29.02.2024 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare a încasat suma de 209.425 lei. Astfel, se propune acordarea stimulentelor financiare pentru anul 2024, în sumă de 300.000 lei, personalului medical și de specialitate angajat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, sumă care cuprinde și contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă.

Spitalului Orășenesc Negrești Oaș i-a fost aprobată în buget, pe anul 2024, suma de 410.000 lei la venituri proprii previzionate conform Notei de fundamentare, reprezentând venituri previzionate a fi încasate conform articolului mai sus menționat, din care până la 15.02.2024 Spitalul Orășenesc Negrești Oaș a încasat suma de 50.134,00 lei.

Astfel, se propune acordarea stimulentelor financiare pentru anul 2024, în sumă de 392.000lei, personalului medical și de specialitate angajat în cadrul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, sumă care cuprinde și contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă.

La punctul diverse, consiliera PNL Lazăr Marian Andaluzia, a adus în discuţie necesitatea valorificării unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu din Satu Mare, prin transformarea acestuia într-un Centru de reabilitare pentru persoanele consumatoare de droguri.

Propunerea iniţială viza în mod expres copiii şi tinerii consumatori de substanţe interzise, dar discuţia s-a extins. Preşedintele Pataki a susţinut ideea, spunând că imobilul vizat aparţine Consiliului Judeţean Satu Mare, dar reabilitarea acestuia pentru a corespunde unui asemenea centru ar presupune cheltuieli de aproximativ 3 milioane de euro, dar lipseşte posibila sursă de finanţare, în condiţiile în care, la nivel naţional există doar câteva asemenea centre în domeniul privat.

Un al doilea subiect supus dezbaterii priveşte un imobil de pe strada Iuliu Maniu din municipiul Carei, care din cauza unor neînţelegeri între doi arhitecţi, nu poate fi reabilitat şi pus la îndemâna localnicilor.

