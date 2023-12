Creştere de tarife de distribuţie a energiei electrice

Asculta acest articol Asculta acest articol

Creșterea este de 3,39%, sub rata prognozată a inflaţiei, iar pentru operatorul de transport cu 1,51%.

„Au fost analizate foarte meticulos toate solicitările operatorilor de distribuţie. Am luat în considerare, conform metodologiei pe care o avem în vigoare, şi am ţinut cont de propunerile lor, în limitele metodologiei. Tarifele, în medie, pot să vă spun că vom avea o creştere de tarife de distribuţie de doar 3,39%. Media este alcătuită din toate zonele de distribuţie şi pe toate nivelurile de tensiune. În medie, vom avea o creştere de 3,39%. Dacă o comparăm cu rata inflaţiei estimate de Comisia de Prognoză pentru anul 2024, de 4,6%, suntem sub această rată a inflaţiei”, a spus Niculescu.

Potrivit exemplelor date de acesta, pe o anumită zonă de distribuţie majorarea tarifelor de distribuţie este în medie de 5,75%, iar pe altă zonă este o scădere de 1,41%, pe joasă tensiune.

Numărul prosumatorilor a ajuns, în octombrie 2023, la 101.605, cu o putere instalată de 1.298 MW, iar până la finele anului se estimează undeva la 1,5 GW, ceea ce înseamnă că va depăşi puterea instalată a celor două reactoare de la Cernavodă, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.

„Dacă în 2018 aveam 601 prosumatori, în 2019 aveam 905. În 2020, numărul creşte la 2.257, în 2021 la 14.221, în 2022 la 40.812, iar în octombrie 2023 la 101.605, cu o putere instalată de 1.298,94 MW. Fenomenul este în evoluţie. Estimăm că până la sfârşitul anului vom avea 1,5 GW, din datele pe care le vom colecta. Iată că vom depăşi două reactoare nucleare de la Cernavodă”, a spus Niculescu.

El a subliniat că, la începutul anului, puterea instalată era de 478 MW.

Unităţile 1 şi 2 de la Cernavodă au, fiecare, o putere instalată de producţie de 700 MW şi asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României.

