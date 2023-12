Noile tarife de referință pentru asigurările RCA

Asculta acest articol Asculta acest articol

… și nu sunt prețurile efective pe care lor vor plăti șoferii când vor merge să cumpere o poliță RCA. Asta pentru că firmele de asigurări pot cere prețuri mai mici sau mai mari pentru o poliță RCA în funcție de mai mulți factori de risc, dar și de istoricul șoferului, adică dacă acesta beneficiază de reduceri pentru că nu a avut accidente, sau, dimpotrivă, prețul urcă pentru au fost implicați în accidente. În funcție de cât de bine sau de rău au condus, conform sistemului Bonus-Malus, primele pot fi reduse cu până la 50 la sută, sau majorate cu până la 80 %.

Precedentele tarife de referință au fost publicate de ASF în februarie 2023, iar atunci a fost înregistrată o creștere medie de peste 16 la sută în comparație cu cele august 2022.

Comparativ cu tarifele din februarie 2022, scumpirile din februarie 2023 au fost cuprinse între 10 și peste 40 la sută.

Acum, conform noului raport ASF, creșterile de preț sunt mai moderate, de circa 3,5% în cazul persoanelor fizice.

Cele mai mari tarife pentru polițele RCA vor fi achitate de șoferii sub 30 de ani. Pentru o mașină cu motor de peste 2.500 centimetri cubi, polița lor se apropie de 4.800 de lei pe an.

Cea mai ieftină poliță o vor plăti șoferii cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani, care au mașini cu capacitatea cilindrică mai mică de 1.200 de centimetri cubi.

Tarifele de referință RCA decembrie 2023 pentru șoferii sub 30 de ani

1.939 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc (plus 117 lei față de februarie 2023) 2.051 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc (plus 120 lei față de februarie 2023) 2.302 lei pentru 1.401-1.600 cmc (plus 120 lei față de februarie 2023) 2.420 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc (plus 120 lei față de februarie 2023) 2.582 de lei pentru 1.801-2.000 cmc (plus 77 de lei față de februarie 2023) 3.374 de lei pentru 2.001-2.500 cmc (plus 70 de lei față de februarie 2023) 4.747 de lei pentru mașinile cu peste 2.500 de centimetri cubi (plus 38 de lei față de februarie 2023)

2.804 lei pentru mașini electrice (plus 62 lei față de februarie 2023)

Tarifele de referință RCA decembrie 2023 pentru șoferii între 31 și 40 de ani

1.174 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc (plus 60 de lei față de februarie 2023) 1.161 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc (plus 38 de lei față de februarie 2023) 1.287 lei pentru 1.401-1.600 cmc (plus 51 de lei față de februarie 2023) 1.413 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc (plus 49 de lei față de februarie 2023) 1.534 de lei pentru 1.801-2.000 cmc (plus 53 de lei față de februarie 2023) 2.013 lei pentru 2.001-2.500 cmc (plus 41 de lei față de februarie 2023) 2.793 de lei pentru mașinile cu peste 2.500 de centimetri cubi (minus 39 de lei față de februarie 2023)

1.588 lei pentru mașini electrice (minus 55 lei față de februarie 2023)

Tarifele de referință RCA decembrie 2023 pentru șoferii între 41 și 50 de ani

1.130 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc (plus 54 de lei față de februarie 2023) 1.179 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc (plus 50 de lei față de februarie 2023) 1.318 lei pentru 1.401-1.600 cmc (plus 51 de lei față de februarie 2023) 1.400 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc (plus 53 de lei față de februarie 2023) 1.495 de lei pentru 1.801-2.000 cmc (plus 50 de lei față de februarie 2023) 2.019 de lei pentru 2.001-2.500 cmc (plus 45 de lei față de februarie 2023) 2.912 de lei pentru mașinile cu peste 2.500 de centimetri cubi (preț neschimbat față de februarie 2023)

1.476 lei pentru mașini electrice (minus 33 lei față de februarie 2023)

Tarifele de referință RCA decembrie 2023 pentru șoferii între 51 și 60 de ani

1.055 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc (plus 49 de lei față de februarie 2023) 1.100 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc (plus 52 de lei față de februarie 2023) 1.270 lei pentru 1.401-1.600 cmc (plus 75 de lei față de februarie 2023) 1.355 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc (plus 18 de lei față de februarie 2023) 1.410 lei pentru 1.801-2.000 cmc (plus 25 de lei față de februarie 2023) 1.914 lei pentru 2.001-2.500 cmc (plus 15 de lei față de februarie 2023) 2.912 lei pentru mașinile cu de peste 2.500 de centimetri cubi (plus 59 de lei față de februarie 2023)

1.427 lei pentru mașini electrice (plus 30 lei față de februarie 2023)

Tarifele de referință RCA decembrie 2023 pentru șoferii peste 60 de ani

1.102 lei pentru mașinile sub 1.200 cmc (plus 66 de lei față de februarie 2023) 1.127 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc (plus 48 de lei față de februarie 2023) 1.235 lei pentru 1.401-1.600 cmc (plus 31 de lei față de februarie 2023) 1.342 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc (plus 17 lei față de februarie 2023) 1.427 de lei pentru 1.801-2.000 cmc (plus 35 de lei față de februarie 2023) 2.017 de lei pentru 2.001-2.500 cmc (plus 51 de lei față de februarie 2023) 2.721 de lei pentru mașinile cu peste 2.500 de centimetri cubi (minus 46 de lei față de februarie 2023)

1.446 lei pentru mașini electrice (plus 6 lei față de februarie 2023)

În cazul persoanelor juridice, creșterea tarifelor de referință a fost de circa 1,5% față de februarie.

