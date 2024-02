Cum ne planificăm prioritățile financiare

Asculta acest articol Asculta acest articol

….. Scăderea în greutate și îmbunătățirea dietei sunt următoarele rezoluții de anul nou pentru peste 32% dintre americani. Studiul a mai arătat că majoritatea respondenților (46%) își stabilesc trei rezoluții, 20% își stabilesc două și 14% dintre ei patru rezoluții. Iată de ce a avea mai puține rezoluții, dar cu o bună planificare, poate aduce rezultate importante. Indiferent de rezoluție, atingerea obiectivelor necesită disciplină atât în ceea ce privește condiția fizică, cât și în ceea ce privește finanțele” arată comentariul analistului eToro, Bogdan Maioreanu.

”Dacă cineva dorește să își îmbunătățească situația financiară pentru anul 2024, există câțiva pași pe care experții recomandă să îi urmeze. În primul rând, creați un buget. Stabilirea unei strategii de economisire și de investiții în timpul anilor de activitate este, în general, cea mai bună modalitate de a vă spori valoarea netă și de a vă ajuta să atingeți multe dintre cele mai importante obiective de-a lungul vieții. La începutul fiecărui an, priviți în viitor și planificați pentru cele mai importante cheltuieli care vor urma. Banii necesari pentru a susține copiii la facultate, o mașină nouă sau chiar o casă sunt lucruri care trebuie planificate cu atenție.

Atunci când priviți în viitor, este important să planificați și urgențele. Ultimii ani ne-au arătat cum pot apărea din senin cheltuieli neașteptate, care nu pot fi controlate de noi. Inflația, facturile mari la electricitate și căldură au afectat bugetele familiilor din întreaga lume. Este important să aveți banii necesari pentru a supraviețui unei perioade dificile. Începeți să economisiți până când aveți puși deoparte bani pentru cel puțin 3 până la 6 luni de cheltuieli.

Gestionați-vă datoriile. Întrucât datoria este un instrument și modul în care o utilizați o face bună sau rea, este important să o țineți sub control. Există o diferență între cât de mult puteți împrumuta și cât de mult ar trebui să împrumutați. Fiți cu ochii pe modul în care puteți rambursa datoria și asigurați-vă că aveți mijloacele necesare pentru a o face. De asemenea, vedeți dacă rambursarea accelerată vă poate economisi mulți bani din dobânzi.

Nu în ultimul rând, începeți să investiți. După ce v-ați pus în ordine finanțele casei, priviți spre viitor și creați un plan de investiții. Dar mai întâi încercați să înțelegeți care este apetitul dumneavoastră pentru risc. După aceasta, existența unui plan vă va ajuta să rămâneți disciplinat în investiții. Găsiți un broker sau o platformă de investiții de renume. Urmați-vă planul și ajustați-l în funcție de necesități. Fiți disciplinat și încercați să învățați cât mai multe despre instrumentele de investiții care vă pot duce spre obiectivul dumneavoastră. Creați-vă obiceiul de a investi.

Istoricii consideră că babilonienii au fost primii care au stabilit rezoluții de Anul Nou, în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. O practică similară a avut loc în Roma antică, după ce împăratul Iulius Cezar, care avea un spirit reformator, a modificat calendarul și a stabilit ziua de 1 ianuarie ca început al noului an, în jurul anului 46 î.Hr. Pentru primii creștini, noul an a devenit ocazia tradițională de a se gândi la greșelile din trecut și de a se hotărî ce să facă pentru a fi mai buni în viitor. Dar practica actuală a rezoluțiilor de Anul Nou este în mare parte seculară, oamenii făcându-și promisiuni lor înșiși în prezent, iar acesta poate fi un motiv pentru care este atât de greu este să le urmezi pe parcursul întregului an.

Din păcate, rezoluțiile sunt mai ușor de făcut decât de îndeplinit. Acestea tind să aibă o viață scurtă, 51% nu supraviețuiesc după primele trei luni. Doar 6% dintre persoanele care își stabilesc rezoluții de Anul Nou reușesc să le respecte, potrivit studiului Forbes. Cu toate acestea, deși este posibil să eșuăm într-o oarecare măsură an de an (și poate că bulele de șampanie ne fac să fim prea ambițioși la 1 ianuarie), aceste rezoluții sunt totuși utile, deoarece ne ajută să ne concentrăm asupra priorităților și să ne planificăm viitorul”.

