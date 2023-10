Cum vrea Guvernul să atenueze efectele schimbărilor climatice

Asculta acest articol Asculta acest articol

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice pe termen scurt, mediu și lung este o prioritate pentru Guvernul României.

Mesajul premierului Marcel Ciolacu a fost transmis de consilierul de stat Mihaela Frăsineanu participanților la cea de-a doua ediție a ”Climate Change Summit”, eveniment la care Cancelaria Prim-Ministrului este partener strategic instituțional, inforează Executivul.

”Atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și prin celelalte instrumente financiare europene și naționale, în bună colaborare cu mediul privat și de investiții, suntem convinși că putem dezvolta soluții pentru viitor astfel încât România anului 2030 să fie mai bine pregătită în fața provocărilor climatice ale viitorului. Țara noastră este semnatară a Pactului de la Paris și își asumă puternic angajamentul ca până în 2050 să reducă emisiile cu efect de seră. Credem că transformarea economiei României într-una verde și digitală este un proces pe termen lung care necesită un plan național puternic și asumat de toate forțele politice, de business și civice.

Am văzut, și în acest an, efectele schimbărilor climatice asupra României. Fie că vorbim de inundații, de seceta prelungită, sau de slaba calitate a aerului, schimbările climatice afectează sănătatea publică, biodiversitatea și mediul de business. În studiul național efectuat în marja acestui eveniment, am observat că impactul negativ asupra agriculturii și poluarea aerului sunt primele două îngrijorări pentru români.”, se arată în mesajul transmis de premierul Marcel Ciolacu.

”Climate Change Summit” este cel mai important eveniment regional dedicat soluțiilor la provocările aduse de schimbările climatice și reunește peste 1.500 de specialiști români și străini, reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile și mediului academic. Dezbaterile vor continua vineri, 20 octombrie, inclusiv la Palatul Victoria, și au în atenție inovații din domeniul sustenabilității, politici climatice, finanțări verzi și economie circulară, conservarea naturii și acțiuni concrete în vederea adaptării la schimbările climatice.

La eveniment participă reprezentanți ai Comisiei Europene, Administrației Prezidențiale, Ministerului Energiei, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii, precum și organizațiile de business, organizații civice,camere de comerț sau institute de cercetare.