Darius Olaru: Continuitatea este factorul în obținerea calificării la Euro 2024

… a afirmat că factorul principal în obţinerea calificării României la EURO 2024 a fost continuitatea în cadrul grupului.

“Cred că factorul principal la naţională în ultima perioadă a fost grupul, pentru că suntem cam aceiaşi jucători, de la convocarea la convocare, şi asta ne-a unit mai mult. Cu timpul e normal că ne-am acomodat unul cu celălalt şi e clar că au venit şi rezultatele. Calificarea trebuie să fie doar un prim pas, îl aşteptam cu toţii. Ştiam că vor veni aceste generaţii foarte bune din spate şi noi trebuie să ne continuăm să obţinem rezultate bune şi pe viitor”, a spus Olaru, într-un interviu acordat FRF TV.

El consideră că traversează o perioadă bună la echipa sa de club, iar unul dintre obiectivele sale este câştigarea titlului de campion cu FCSB.

“Din punctul de vedere al cifrelor am un an foarte bun, mi-am ajutat echipa cu multe goluri şi pase de gol şi mă bucură acest fapt. În luna ianuarie am făcut un cantonament bun, ne-am pregătit foarte bine acolo şi după ce am revenit am reuşit să marchez câteva goluri şi să-mi ajut echipa. Ar fi perfect dacă am câştiga campionatul şi să ajungem într-o semifinală de EURO. Nu vreau să mă gândesc deocamdată la un posibil transfer, am o treabă de terminat la club, în plus trebuie să pregătim cât mai bine turneul final”, a afirmat jucătorul FCSB.

Echipa naţională a României întâlneşte Irlanda de Nord, în 22 martie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Capitală, şi Columbia, la 26 martie, de la ora 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid, în două partide amicale înaintea participării la EURO 2024.