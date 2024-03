Drumul Crucii sau Via Dolorosa, o rută aflată în Orașul Vechi din Ierusalim

Asculta acest articol Asculta acest articol

Traseul de la vestul Fortăreței Antonia, lângă „Poarta Leilor”, actualmente în Cartierul musulman, la nord de Muntele Templului, și până la Biserica Sfântului Mormânt, aflată în așa numitul Cartier creștin, acoperă o distanță de aproximativ 600 de metri și este un loc celebru de pelerinaj al creștinilor. Traseul actual a fost stabilit din secolul al XVIII-lea, înlocuind diferite versiuni anterioare.

Drumul cuprinde, după tradiție, 14 opriri legate de întâmplări trăite de Iisus pe acest parcurs: într-una din ele a căzut, în alta și-a întâlnit mama etc. Nouă din aceste opriri sunt localizate în lungul acestui drum, pe când ultimele cinci se află toate în Biserica Sfântului Mormânt. Traseul, în sine, măsoară aproximativ 600 de metri și a devenit, de-a lungul timpului, loc de pelerinaj pentru milioane de creștini din toată lumea.

Drumul de astăzi nu corespunde în totalitate cu cel parcurs de Iisus, fiindcă oraşul a fost supus unor schimbări radicale în urma sistematizării din secolele al II-lea și al V-lea. Odată cu secolul XIX, lucrurile au început să se așeze și să aibă forma din prezent.

Astfel, Drumul Crucii pornește astăzi de la ruinele fostei cetăți romane Antonia, de la divanul lui Pilat și ține până la Golgota, locul răstignirii Sale pe cruce.

Drumul Crucii sau Calea Durerii reprezintă un traseu cu 14 opriri, toate legate de pătimirile Domnului. După tradiția Bisericii din Ierusalim, primele două dintre ele se află pe teritoriul Pretoriului (Fortăreaţa Antonia), următoarele şapte, în oraş, iar celelalte cinci în interior Bisericii Sfântului Mormânt. La fiecare dintre cele 14 opriri sunt ridicate mici altare în cinstea mântuitoarelor Sale Patimi.

Cele 14 opriri:

1. Curtea casei lui Pilat din Pont. Judecata lui Isus si condamnarea la moarte

2. Pretoriul. Punerea crucii pe umeri și pornirea spre Golgota

3. Prima cădere sub povara crucii

4. Intȃlnirea cu mama sa

5. Simon Cirineanul ridică crucea, spre a-l ajuta

6. Intȃlnirea cu Veronica. Isus iși șterge fața cu o năframă

7. A doua cădere la pămȃnt

8. Intȃlnirea cu femeile ce se tȃnguiau

9. A treia cădere la pămȃnt

10. Dezbrăcarea sa pe Golgota

11. Baterea in cuie pe cruce

12. Răstignirea și moartea pe cruce

13. Coborȃrea de pe cruce

14. Punerea in mormȃnt.

CITEȘTE ȘI:

Istorie, sport, turism și cultură la Râșnov, placă turnantă a Carpaților