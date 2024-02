E-factura și SPV un hățiș digital birocratic

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ceea ce ar trebui să fie o simplă formalitate se transformă într-un adevărat hățiș digital birocratic.

Iată ce ne-a relatat o citioare a ziarului nostru din Germania sosită acasă special pentru a-i face semnătură digitală mamei sale mai în vârstă ce are un mic magazin în Satu Mare.

Abonata noastră de spune că a avut parte de o adevărată aventură, ca într-un labirint birocratic între obținerea semnăturii electronice și înregistrarea în sistemul de Spațiu Privat Virtual (SPV) oferit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Primul pas într-o călătorie plină de provocări este alegerea unui furnizor de semnături electronice calificate recunoscut pe plan european. Sunt 5-6 firme în România, dar dacă ai sistem de operare Macos ai încurcat-o. Îți limitezi alegerea la 1-2 firme. Semnătura se comandă online, contra unei sume de peste 100 euro pentru 3 ani.

Publicăm în continuare materialul trimis de abonata noastră urându-i succes și răbdare cu e-factura și încărcarea lor în SPV de la ANAF.

„Primul obstacol de care m-am lovit: nu poți finaliza comanda dacă nu treci de confirmarea video a ta ca persoană, plus cartea de identitate. Aici dacă ești femei să ai vedere ca părul să-ți fie aranjat așa cum este în fotografie de pe Cartea de identitate, altfel nu te recunoaște. Mama și-a făcut Carte de identitate acum 8 ani, și-a schimbat culoarea părului între timp.

Prin urmare a fost nevoie de cinci încercări și doar a șasea înregistrare video a fost acceptată. Totul a durat o oră și 30 de minute. Tokenul cu semnătura a venit după 6 zile. Între timp am primit un email pentru semnătura digitală pe care m-am și temut să-l citesc, în care scria că PIN și PUK se pot genera o sigură dată. Un alt cod de activare a sosit în plicul cu tokenul pe una din cele două hârtii.

Am descărcat între timp un soft compatibil cu Macos pentru citirea tokenului. Asta-i nu-i tot, a mai intervenit o problemă. Mama are un laptop pe care i l-am adus din Germania acum doi ani în care nu poate să introducă stik decât cu un adaptor special, pe care l-am cumpărat repede in ziua sosirii Tokenului de la un magazin din Satu Mare cu 165 lei.

Am reușit primii pași, generare coduri PIN și PUK. Am introdus Token, dar la confirmarea finală a semnăturii electronice am primit mesaje de eroare de mai multe ori.

Am sunat la firma de unde am cumpărat semnătura de câteva ori fără succes, toți operatorii erau ocupați, dovadă că și alți utilizatori se confruntă cu probleme. Am trimis un email, am primit răspuns automat că firma lucrează la capacitate maximă, pentru urgente am primit o altă adresă de email. Am retrimis email că am nevoie de asistentă tehnică pentru confirmarea semnăturii. Și nu am primit niciun răspuns. Așa că nu am mai așteptat, am căutat un informatician care are Macos și ne-a ajutat cu pașii următori. Primul sfat primit a fost să ne cumpărăm un soft pentru generare de PDF, compatibil cu semnătură. Acest soft costă încă 19 euro pe lună. Apoi mai trebuie un soft de contabilitate compatibil. Abonamentul costă pe an 322 lei.

După ce am depășit bariera de confirmare finală a semnăturii electronice împreună cu informaticianul, am urmat o serie de pași la înregistrarea în sistemului ANAF.

Formularul de înscriere la ANAF l-am completat cu o confirmare PDF generată automat după ce am descărcat și semnat digital doar prima căsuță de semnătură. Apoi am uploadat la ANAF PDF-ul, l-am primit înapoi contrasemnat de ei în a 2-a căsuță cu toate datele completate.

Fără să deschid sau să editez documentul am încărcat fișierul confirmare.pdf generat împreună cu o arhivă zip care conține o poză cu cartea de identitate a Mamei și un act, o adeverință de la ONRC pe care să apară numele că este reprezentatul legal al firmei.

Ah, și mai e un secret: formularul ANAF validează email-ul din PDF-ul de confirmare și deci vei putea să-ți faci cont la ANAF doar cu mail-ul cu care ți-ai făcut semnătura electronică… mi-ar fi plăcut să știu asta de la început. Eu am făcut cererea semnăturii pe adresa mea de email și m-am cam încurcat cu adresa mamei. Plus la ANAF când introduci CIF scrie: introduceți doar litere și cifre. Firma Mamei este deja cu RO, am introdus litere și cifre dar dădea eroare. I-am zis informaticianului: «— Hai să ștergem RO din fața!» Și într-un final, doar așa a mers….

Teoretic, următorul pas e răspunsul pozitiv de la ANAF pe care Mama așteaptă să-l primească cu sufletul la gură și are mari emoții. O prietenă de-a ei a trecut prin toate procedurile și de la ANAF i-a venit răspunsul negativ. Prin urmare mai trebuie să înregistreze toate documentele încă o dată în Spațiul Privat Virtual.

La sfârșit când a văzut cât m-am străduit Mama a zis: «— Fata Mamii mai bine mă duc la cules de sparanghel în Germania decât să mai țin magazinul ăsta, sigur o să câștig mai mult.» Trebuie să recunosc dacă nu mă ajuta un informatician, singură, cu toate cunoștințele mele tehnice cu o vechime de 10 ani într-o firmă de IT din Germania nu aș fi reușit. Sunt curioasă cum procedează administratorii micilor magazine de la țară.”

Acesta este peisajul digital în care micile întreprinderi și cetățenii de rând își caută drumul să intre în legalitate cu noua formulă fiscală E-factura.