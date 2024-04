Emeric Jenei, subiectul unui zvon neobișnuit.

Asculta acest articol Asculta acest articol

Cu toate acestea, informația s-a dovedit a fi falsă, deși știrea s-a răspândit rapid în mediul online. Sandu Boc, fostul fundaș al echipelor Rapid și Dinamo, a confirmat pentru GSP că Emeric Ienei este în viață și că totul a fost doar un zvon fals și morbide. „Acum am închis telefonul cu doamna care are grijă de el, este în viață, nu știu cum a apărut această informație, pe care am primit-o inclusiv eu”. Emeric Ienei este un antrenor de legendă. A debutat ca antrenor în vara anului 1975, la echipa Steaua București.

Avea doar 38 de ani și deși nu avusese experiență ca antrenor principal anterior, beneficia de avantajul că fusese jucător pentru Steaua timp de 12 sezoane. În această perioadă, el a câștigat de trei ori titlul de campion și de trei ori Cupa României, realizând astfel un palmares impresionant. În cele 49 de partide ca selecţioner, România a obţinut 22 de victorii, 13 egaluri şi 14 înfrângeri, golaveraj 77-56.

A condus România la două turnee finale, Cupa Mondială din 1990 şi EURO 2000. A fost antrenor al Olimpiei Satu Mare pentru o scurtă perioadă de timp, în anii 80.

