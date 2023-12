Episcopul Iustin, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”

Asculta acest articol Asculta acest articol

….unde a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un mare sobor de preoţi şi diaconi, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

„Mulţumitori faţă de Dumnezeu pentru că ne-a dăruit, iată, praznicul Naşterea Fiului Său, în 2023, în pace, binecuvântare şi multă bucurie şi împlinire sufletească, iată-ne în cea de-a doua zi de Crăciun în mijlocul dragostei credincioşilor din mnicipiul Satu Mare, , de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, împreună cu frumoasul sobor de preoţi slujitori şi protopopul locului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Această minunată Catedrală, care are 83 de ani de când a fost dată în folosinţă şi a fost oficiată prima Sfântă Liturghie, este o biserică-simbol, un monument de arhitectură deosebit de valoros pentru oraşul Satu Mare, alături de alte monumente ale municipiului, şi este mult iubită de credincioşi şi în ultimii ani au slujit preoţi prestigioşi aici, alături de fostul protopop Alexandru Tincu, pe care îl pomenim mereu la cei plecaţi la Domnul cu multă dragoste şi care, din 2010 este păstorită de Părintele Cristian Boloş, lângă care a venit şi Părintele Radu Şimonca, doi preoţi deosebiţi, iubiţi şi preţuiţi de credincioşi, care au făcut lucrări de excepţie. În 2016 a fost reorganizat Sfântul Altar şi am făcut prima sfinţire. Deci, au reorganizat Sfântul Altar după rânduielile pe care le avem astăzi. Apoi, în 2017-2019 s-a promovat un nou proiect de restaurare, de înfrumuseţare, de punere în valore a elementelor arhitecturale, de învelire a bisericii şi reamenajare a spaţiului exterior şi curăţarea picturii. În 2020, împreună cu Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, am resfinţit pictura şi am resfinţit Catedrala, bucurându-ne de ceea ce a rezultat, o lucrare care este făcută, restaurată, dăruită lui Dumnezeu şi poporului român cel drept credincios şi nu în ultimul rând ctitorilor, binefăcătorilor şi eroilor oştirii române, care s-au luptat în 1944, în 25 octombrie, să elibereze ultima brazdă de pământ din pământul sfânt al Regatului României Mari. Slavă lui Dumnezeu că ne-am întâlnit, că am colindat împreună, că păstrăm tradiţia şi colindul în această parte de ţară, în nord-vestul României, în Maramureş şi Sătmar. Colindă şi cei mici, colindă elevii în şcoli şi am avut serbări extraordinare, am avut tabere cu tinerii, peste 10.000 de tineri au fost în taberele organizate de preoţii şi profesorii de religie, şi colindă şi maturii şi bătrânii, pentru că Biserica lui Hristos ne păstrează tinereţea fără bătrâneţe şi fiecare, de Crăciun, ne simţim copii şi retrăim copilăria prin colind sfânt şi bun. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Cristian Boloş, paroh, Pr. Radu Şimonca, coslujitor, Pr. Radu Pop, inspector de Religie, Pr. Octavian Mirişan, profesor de religie, coslujitor, Pr. Marinel Corondan, de la biserica Naşterea Domnului, Pr. Cristian Peteri, de la biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Pr. Fane Florian, de la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Pr. Cosmin Sopoian, de la biserica „Sfântul Apostol Andrei”, Pr. Sandu Sabou, de la biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Pr. Ovidiu Farcaş, de la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Pr. Coriolan Nastai, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Gheorghe Cristian Vălean, slujitor la Catedrală.

Răspunsurile au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei „Adormirea Maicii Domnului”, dirijat de profesoara Ramona Socolan.

Au fost prezenţi la această Sfântă Liturghie Arhierească deputatul Adrian Felician Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, prefectul Radu Roca, subprefectul Romeo Liviu Pop, secretarul de stat Cristian Valer Beşeni de la Ministerul Mediului, Ing. Mircea Leţiu, fost memebru în Adunarea Naţională Bisericească, alţi oficiali.

Cuvântul de învăţătură

„Suntem în plină sărbătoare sfântă şi plină de lumină şi de bucurie, pentru că praznicul Naşterii Domnului este o sărbătoare sau un praznic al bucuriei, deoarece Naşterea Mântuitorului se traduce prin pogorârea Fiului lui Dumnezeu la noi ca icoană desăvârşită a iubirii lui Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu a iubit lumea, zice Sfântul Evanghelist Ioan, şi L-a dat pe Fiul Său Să Se Nască şi să crească, să ne mântuiască. Ştim cum a fost Naşterea Mântuitorului şi o avem aşezată în Simbolul Credinţei, ca mărturisire de credinţă, pe care o rostim de 1700 de ani, de când au alcătuit Crezul Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, de la anul 325, la Niceea, în Asia Mică, adică în Turcia de astăzi, în zona istanbulului sau Constantinopolului. Şi acum se vizitează acolo siturile şi urmele slavei creştinătăţii, de pe vremea Sfântului Vasile cel Mare. Sunt peşteri, sunt rămăşiţe de biserici, care au rămas, ziduri. Mai sunt şi întregi. Am văzut cum o biserică a fost distrusă şi ea alături de alte locaşuri de cult la cumplitul cutremur care a fost în Turcia. Deci, noi rostim acest adevăr aşezat de Sfinţii Părinţi în următoarea formulă: şi-n unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul Născut, Care S-a Născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii şi S-a Întrupat pentru noi şi pentru a noastră mântuire de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria. Acest adevăr este inspirat din Sfânta Scriptură. Nimic din ce avem în biserică nu este străin de Sfânta Scriptură, chiar dacă este exprimat în altă formă sau îmbrăcat în culori, cum sunt icoanele. Icoanele sunt adevăruri de credinţă îmbrăcate în culori. Lucrări de artă. Aşa este imnografia Bisericii, adică cântările. Colindele sunt creaţii populare, dar nu se abat de la Sfânta Scriptură. Că majoritatea dintre colinde au fost alcătuite de cântăreţii bisericeşti, de cântăreţii de la strană. În Muntenia şi Moldova şi în Basarbia se numesc dascăli. La noi în Ardeal se numesc dieci. Cuvânt regional. Ei au alcătuit toate colindele, pentru că ei stăpâneau cântarea, din cărţile de cult şi se inspirau tot timpul în biserică şi ascultau predicile şi citeau Scriptura, evident, alături de preoţi. Citeau din Faptele Apostolilor. Diacul zicea Apostolul. Ei au alcătuit colindele, în stil popular, pe înţelesul nostru, versificate, ca să le putem colinda, asimila şi înţelege şi să ne alimenteze trăirile interioare, bucuria, vibraţia, inimii şi a sufletului şi să ne întărească credinţa, să ne facă să le înţelegem mai uşor. Tot aşa, şi pricesnele religioase, nu sunt alcătuite de cântăreţii de la strană, ci de credincioşi talentaţi, care au darul versificării şi al poeziei populare. Deci, adevărul despre Naşterea Mântuitorului îl avem din Sfintele Scripturi şi felul în care s-a petrecut în chip minunat. Şi de fiecare dată, noi, de Crăciun, nu sărbătorim pom de iarnă şi darul sub pom, şi Moş Crăciun, care în Occident sunt singurele care mai amintesc de Crăciun, fără să Îl aşeze pe Hristos în interiorul sărbătorilor. E Crăciun fără Hristos la ei. Din păcate. Noi, la Crăciun sărbătorim Naşterea Mântuitorului.”

La finalul slujbei, cuvinte de mulţumire a adus părintele paroh Cristian Boloş Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi soborului slujitor, corului şi Consiliului Parohial pentru strădania făcută.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru frumuseţea acestei zile. Ne bucurăm că astăzi în mijlocul nostru a fost Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Preasfinţia Sa, ca de fiecare dată, a sosit în mijlocul sătmărenilor cu multă dragoste, cu multă căldură şi îi mulţumim pentru că ne poartă mereu în rugăciunile Preasfinţiei Sale înaintea Tronului Împărătesc. Totodată, pentru frumosul cuvânt de învăţătură pe care astăzi l-a rostit, ajutându-ne să înţelegem în profunzime minunea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, un eveniment de importanţă covârşitoare în istoria neamului omenesc, a spus Părintele paroh Dr. Cristian Boloş. De asemenea, îi mulţumim pentru sfaturile pe care ni le dă ori de câte ori intrăm în comunicare cu Preasfinţia Sa, precum şi pentru faptul că ne-a ajutat să înţelegem ce înseamnă colindele pentru fiinţa poporului român. Mulţumim, de asemenea, tuturor credincioşilor noştri, care ne înconjoară de fiecare dată cu multă dragoste, dorindu-le tuturor sărbători binecuvântate de Dumnezeu, cu sănătate, cu pace, cu bucurie şi lumină.”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

