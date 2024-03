EXCLUSIV: O femeie și-a găsit magazinul din Center mânjit cu ketchup. Bătaie între două femei

Asculta acest articol Asculta acest articol

”Se vede clar că totul a fost atent pus în practică. Clanța a fost atent mânjită, semn că avea timp. Cel mai probabil astăzi dimineață. Noi am mers mai târziu să deschidem și când am ajung totul era mâzgâlit. Suntem siguri că știm cine a fost. Am mers la poliție pentru a depune plângere. Acolo ne-au purtat de la unul la altul. Ne-a trimis o domnișoară în civil, apoi un puștan să ne ia declarații. Oameni fără experiență. Am fost și la parchet pentru a depune plângere. Am dorit să o dăm direct procurorului de serviciu. Nu s-a putut. Ne-au trimis la poliție. Au lucrat pe unde au lucrat și au spatele asigurat. Am spune multe, inclusiv despre ce produse se vând. De marcă… cu 30 de lei. O glumă bună. Știți câte bonuri fiscale se emit într-o zi? Cine îi verifică. Nimeni. Nici conducerea de aici din Baia mare nu a luat nicio măsură. S-au gândit că poate ne-am făcut singuri pagubele astea. Omul cinstit și care nu urmează direcția unor șmecheri este pus la zid. Mergem acum și vă trimitem fotografii să vedeți ce ne-au făcut” ne-au povestit oamenii.

Bătaie între femei s-a cerut ajutorul poliției

Nici bine nu am închis convorbirea telefonică când în incinta complexului comercial a izbucnit un scandal. Totul în timp ce oamenii ne făceau fotografii pentru a ni le transmite.

”Astăzi, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată prin apel de urgență de către o femeie despre faptul că ar fi fost agresată într-un complex comercial situat pe bulevardul Regele Mihai I.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că două femei cu vârste de 45 și 48 de ani s-au agresat reciproc, între acestea intervenind și doi bărbați în vârstă de 36 și 48 de ani.

Persoanele implicate nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.

În cauză, se continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe.” ne-a transmis biroul de presă al IPJ Maramureș.