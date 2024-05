EXCLUSIV VIDEO: Un oraș și 7 sate au rămas fără apă. Oamenii spun că un agricultor ar fi vinovat, acesta neagă acuzațiile

Asculta acest articol Asculta acest articol

Localnicii spun că alimentarea de la hidranți nu ar fi tocmai bună pentru că de la aceștia se alimentează doar autospecialele pompierilor.

De cealaltă parte administratorul asociației recunoaște că a alimentat de la hidranul din zona sălii de sport din Ulmeni dar este convins că 3.600 litri de apă ar fi cauza. Acesta susține că de 10 ani de zile alimentează de acolo și niciodată nu s-a întâmplat așa ceva.

Mai mult, acesta susține că el a alimentat ultima dată ieri la ora 16.00 iar apa a fost oprită aproape de miezul nopții. ”Eu îmi cer scuze tuturor oamenilor din Ulmeni. Dacă știam că se va întâmpla așa ceva nu alimentam. Pentru cantitatea de apă pe care am folosit-o am factură de la Vital. Nu este pentru prima dată când plătesc apa. Ultima dată am plătit 1.400 de lei societății. Nu am de unde altundeva să alimentez în Ulmeni.

Eu lucrez sute de hectare în zonă și tot de la hidranți am alimentat. În Sălsig spre exemplu nu am nicio problemă cu alimentarea. Numai în Ulmeni. Îmi cer încă odată scuze oamenilor, știu că nu este plăcut ca în perioada sărbătorilor să rămâi fără apă, dar nu cred că noi suntem vinovați de lipsa apei” ne-a declarat Claudiu Tetiș administrator Asociație Agricolă.