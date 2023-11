Festivalul de Datini de Crăciun din Carei a deschis lista cu înscrieri

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pregătirile au început încă din primele zile ale lunii noiembrie, iar lista participanților mai este deschisă pentru cei interesați, fie că este vorba despre soliști, fie ansambluri.

Evenimentul va avea loc duminică, 10 decembrie 2023, cu începere de la ora 16:30, în municipiul Carei, la o locație comunicată ulterior.

„Sunt așteptați să participe toți cei care vor să vestească Nașterea Domnului prin obiceiurile și tradițiile noastre multimilenare: colinde specifice sau scenete.

Frumuseţea acestor obiceiuri merită să fie împărtăşită şi tinerelor generaţii pentru a se putea asigura păstrarea lor cu sfinţenie.

Şi pentru că din 15 noiembrie a început postul Crăciunului, supranumit Postul Bucuriei, ce ne pregăteşte pentru cea mai luminoasă sărbătoare creştină, Naşterea Domnului, se cuvine să fim mai atenţi la nevoile, necazurile celor din jurul nostru, să fim mai milostivi.

Dăruind vei dobând… Nu ai credință, nu ai lumină; dându-le altora, le vei avea și tu. Căutându-le pentru altul, le vei dobândi și pentru tine”, a declarat Daniela Ciută, președinta Asociațiunii Astra Despărțământul „Aurel Coza” Carei.

Aceasta a organizat festivalul sub forma unui concert caritabil, an de an, pentru a-i ajuta pe cei aflați în situații mai puțin fericite și, spre bucuria organizatorilor și a celor care au beneficiat de ajutor, de fiecare dată apelul lansat a fost auzit de oamenii cu suflet mare.

În primul rând, s-a făcut auzită și simțită generozitatea participanților, care au răspuns apelului lansat de președinta Daniela Ciută. Cazul social de anul acesta este reprezentat de o bătrânică.

Având o pensie de numai 250 de lei, nu are posibilitatea să își achiziționeze un aragaz cu butelie, de care efectiv nu se poate lipsi, mai ales acum, în prag de iarnă.

Tocmai de aceea, organizatorii apelează la bunăvoința careienilor, dar și a ansamblurilor și interpreților din județ să contribuie la această cauză, fie măcar și prin participarea la festival.

Pentru înscrieri, toți cei interesați pot să sune la 0745632939 sau se poate trimite un mesaj la adresa [email protected] ori [email protected].

