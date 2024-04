FOTO: 2 tineri ucraineni salvați din vf Corbu de un localnic din Poienile de Sub Munte

Actiune de cautare - salvare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf-ului Corbu 1696 m, jud Maramures, pentru recuperarea si extragerea a 2 cetateni ucrainieni cu varste de 25 si 26 ani, extenuati si din spusele lor in hipotermie, aflati de cateva zile in munti.