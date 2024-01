Istoria Bisericii de lemn din Lechința

Aşa cum s-a subliniat cu diverse ocazii, Consiliul Judeţean Satu Mare, are în administrare aproximativ 900 de kilometri de drumuri judeţene. Administrarea acestora presupune inclusiv menţinerea şoselelor respective în stare bună de exploatarea şi pe timpul iernii.

