Kelemen Hunor face propuneri inedite Partidei Romilor

La Congresul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa” au participat, printre invitaţii politici, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele Senatului – Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor – Alfred Simonis, liderul UDMR – Kelemen Hunor, preşedintele PUSL – Cristian Popescu Piedone, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament – Varujan Pambuccian.

De departe, cel mai interesant discurs a fost al președintelui Kelemen Hunor. El a invitat Partida Romilor într-o viitoare alianță care ar putea răsturna sistemul actual de alianțe.

„Aţi demonstrat şi demonstraţi de fiecare dată cât de puternici sunteţi, cât de implicaţi sunteţi. Sunteţi o forţă adevărată fiindcă vă implicaţi în viaţa socială, în viaţa economică, în viaţa culturală şi în viaţa politică din România. Nu vom polemiza pe cifre. Eu cred că sunteţi mult peste numărul maghiarilor din România, sunteţi pe primul loc, dar trebuie să vreţi voi şi trebuie să arătaţi voi că sunteţi o forţă puternică. Trebuie să vă organizaţi şi dacă vă veţi organiza comunităţile voastre, Partida Romilor, veţi fi mai eficienţi. Sunteţi extrem de pragmatici, dar veţi avea şi rezultate. Vă daţi seama – 10% Partida Romilor în Parlamentul României, 7% noi, cu redistribuire, bineînţeles. Asta înseamnă 17%. Grupul minorităţilor încă vreo 6%. Hai să vă văd, PSD şi PNL! Cum veţi guverna, cu cine veţi guverna?”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că UDMR a stat la putere vreo 15 ani „cu chiu, cu vai”, dar dacă ar fi stat 33 de ani, „România ar fi arătat altfel”.

„Astăzi nu am discutat de cash, este o măsură necesară, dar de fiecare dată depinde cum iei acea măsură. Domnule prim-ministru, nu aş fi vrut să vorbesc despre cash, aş fi vrut să spun în privat. Am un prieten foarte bun din Mureş, din comunitatea romilor, am fost colegi de şcoală, şi mi-a zis să vă spun dacă vă văd că sunt două chestiuni care rămân la modă – geaca de piele şi cash-ul”, a mai spus preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor i-a îndemnat pe romi să îşi asume identitatea.

„Trebuie să vă asumaţi identitatea, limba, etnia, cultura şi atunci într-adevăr veţi fi o forţă extrem de puternică. Nimeni nu o să vă ocolească. Dacă eu nu aş trăi în România, nu aş fi cetăţean român, aş lua doar sondajele de opinie şi cercetările sociologice şi aş vedea că sunt două comunităţi discriminate permanent în România – comunitatea voastră şi comunitatea mea. Ăsta e adevărul. Motivele sunt diferite, dar efectul, rezultatele discriminării sunt cam aceleaşi. Un om sau o comunitate stigmatizată înseamnă că este discriminată, înseamnă că nemulţumirea majorităţii, de foarte multe ori, se întoarce împotriva acestor comunităţi. Noi nu putem accepta aşa ceva, nu se poate accepta aşa ceva. Neîncrederea din partea majorităţii nu trebuie să se îndrepte către romi, către maghiari. Suntem cetăţeni loiali, plătim taxele, muncim şi am contribuit la dezvoltarea României”, a afirmat acesta.