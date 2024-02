Mai puține înmatriculări de persoane fizice şi juridice, mai multe suspendări

Asculta acest articol Asculta acest articol

… până la 147.026, din care aproape 66%, respectiv 96.839, sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 31.091 (plus 6,96%, comparativ cu ianuarie-decembrie 2022), şi în judeţele Ilfov – 7.950 (plus 0,21%), Cluj – 7.921 (minus 13,89%), Timiş – 6.606 (minus 7,04%) şi Bihor – 6.122 (plus 14,49%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat anul trecut în judeţele Covasna – 935 (în scădere cu 1,99% faţă de 2022), Tulcea – 937 (minus 15,66%), Mehedinţi – 966 (minus 25,29%) şi Ialomiţa – 990 (minus 8,25%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (28.641; plus 5,95%, comparativ cu anul 2022), transport şi depozitare (16.154; plus 3,89%) şi construcţii (14.770; minus 5,28%).

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2023 a fost de 16.335, în creştere cu 4,04% comparativ cu anul precedent.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.979 (număr în creştere cu 13,61% faţă 2022), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 1.057 firme suspendate (număr în creştere cu 30,17%), Iaşi – 739 (plus 7,41%), Braşov – 722 (plus 2,27%) şi Bihor – 671 (plus 12,58%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 97 (în creştere cu 12,79% faţă de 2022), Giurgiu – 96 (minus 25%), Tulcea – 101 (minus 21,09%) şi Covasna – 123 (plus 1,65%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.891 (minus 10,12%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.666 suspendări (plus 13,64%) şi informaţii şi comunicaţii – 1.610 suspendări (plus 38,55%).

În decembrie 2023, au fost înregistrate 2.390 de suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (306) şi în judeţele Cluj (157), Bihor (133) şi Iaşi (122).

