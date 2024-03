Metode recomandate în prevenirea asteniei de primăvară

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pentru mulţi oameni, astenia e problema ce îşi face simţită prezenţa în fiecare an, poate chiar de două ori. Pentru alţii e posibil să apară acum, brusc, pentru prima dată. Nu e sfârşitul lumii şi se poate depăşi această astenie de primăvară. Există inclusiv metode de a o preveni.

Cert e că astenia de primăvară ne poate afecta foarte puternic starea de sănătate. Vorbim atât de sănătatea fizică, cât şi de cea psihică, aşa că nu e un subiect pe care să nu îl abordăm cu maximă seriozitate.

O cură de detoxifiere pentru trup şi minte

Primăvara ar trebui să însemne pentru toată lumea un motiv de mare bucurie. Dacă nu simţiţi asta în suflet, s-ar putea să vă confruntaţi cu astenia de primăvară. Specialiştii au pus la cap o serie de metode care să ne vină în ajutor în această perioadă tocmai pentru a ne putea bucura din plin de venirea primăverii. Primul lucru ce îl avem de făcut este o dietă de detoxifiere ce are la bază nu doar alimentaţia sănătoasă şi echilibrată ci şi conceptul de curăţare a minţii. Vorbim aşadar de un proces de dezvoltare personală. Toate gândurile negative adunate în lunile reci în care am stat destul de mult închişi în casă sau în birou trebuie eliminate. Apariţia asteniei de primăvară e favorizată de toxinele adunate în timpul iernii.

Mişcarea regulată

Să ieşim cât mai mult afară, în natură, ne mai recomandă specialiştii. E un alt aspect deosebit de important în prevenirea sau chiar lupta cu astenia de primăvară. Un remediu numai bun e mişcarea regulată. În plus, ne mai ajută şi la siluetă. Odihna este şi ea deosebit de importantă. Trebuie să ne odihnim, să dormim nopţile, cel puţin 7 ore pe noapte, conform specialiştilor. Vom avea totodată în vedere şi metodele de relaxare care simţim că ni se potrivesc şi eventualele suplimente nutriţionale dacă e cazul.

Am putea spune în concluzie că astenia de primăvară nu e un bau-bau atât de mare precum pare, dar nu e nici unul ce trece neobservat. Dacă vedem că lucrurile nu merg înspre bine orice am face, recomandarea e să ne adresăm unui psiholog ce are la îndemână toate mijloacele şi tehnicile care să ne ajute să ne vindecăm.