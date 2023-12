Miniștrii de finanțe din UE au convenit asupra noilor reguli europene privind datoria publică a țărilor

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ministra spaniolă a spus că noul cadru conține reguli clare pentru reducerea datoriei, permițând totodată mai multă flexibilitate pentru investiții. Ministrul federal de finanțe Christian Lindner a declarat că regulile sunt „mai realiste și mai eficiente în același timp”.

O discuție preliminară între cei doi principali adversari, Lindner și colegul său francez Bruno Le Maire, a fost crucială pentru înțelegerea dintre cei 27 de miniștri. Cei doi s-au întâlnit marți seară la cină la Paris și apoi au prezentat o propunere comună. Ministrul de Finanțe al Italiei, Giancarlo Giorgetti, a fost de asemenea implicat îndeaproape.

Negocierile dintre Germania, Franța și Italia au fost „foarte relevante”, a confirmat Calvino. Dar și celelalte state membre și-au adus ideile în compromis.

Pactul de stabilitate și creștere stabilește cadrul pentru politicile bugetare ale statelor membre. Se urmărește să se asigure că guvernele respectă limitele de la Maastricht privind datoria națională (60 la sută din producția economică) și deficitele bugetare anuale (3 la sută). Dacă există un deficit mai mare de trei procente, Comisia poate iniția o procedură de deficit excesiv și poate pune un guvern sub o supraveghere mai strictă. Regulile au fost suspendate de la începutul pandemiei, dar urmează să intre din nou în vigoare în următorul ciclu bugetar.

Acestea sunt cele mai importante reglementări

Planuri individuale de reducere a datoriilor : Statelor ar trebui să li se acorde mai mult timp pentru a-și reduce datoriile în viitor. Pentru a realiza acest lucru, fiecare țară ar trebui să convină asupra unui plan pe patru ani cu Comisia UE. Cât de repede trebuie guvernul să reducă datoria depinde de ipotezele privind creșterea economică, ratele dobânzilor, demografia și o serie de alți factori. Scopul: La sfârșitul celor patru ani, datoria ar trebui să fie pe o traiectorie sustenabilă descendentă.

Stimulent pentru investiții : chiar și țările foarte îndatorate ar trebui să poată continua să investească fără a încălca regulile privind datoria. Guvernele pot extinde planul de reducere la șapte ani dacă fac reforme structurale importante și investiții în acest timp. Un regulament tranzitoriu se aplică și pentru anii 2025-2027: Comisia nu ar trebui să ia în calcul plățile de dobândă efectuate ca parte a planurilor de reconstrucție Corona împotriva deficitului în evaluarea sa anuală a bugetelor naționale.

Standarde obligatorii : Pentru a împiedica Comisia să acorde guvernelor prea multă libertate, există o serie de „clauze de protecție” la insistențele guvernului federal. Țările a căror pondere a datoriei este peste limita permisă de 60 la sută trebuie să o reducă cu cel puțin 0,5 puncte procentuale în fiecare an. Țările foarte îndatorate cu niveluri de îndatorare de peste 90 la sută ar trebui chiar să o reducă cu un punct procentual în fiecare an.

Toate guvernele ar trebui să se asigure pe termen lung că deficitul lor este cu mult sub pragul de trei procente. „Marja de siguranță” până la limita superioară permisă ar trebui să fie de 1,5% pentru țările foarte îndatorate. Aceasta înseamnă că aveți voie să aveți un deficit maxim de 1,5 la sută pe an – o înăsprire semnificativă față de regulile anterioare. Țările cu un grad de îndatorare între 60 și 90 la sută ar trebui să rămână cu cel puțin 1 la sută sub limita deficitului. Cu toate acestea, aceste cerințe se aplică numai țărilor care nu se află în procedura de deficit excesiv a Comisiei.

Îmbunătățirea aplicării legislației. Lindner s-a asigurat, de asemenea, că Comisia poate iniția o procedură de deficit excesiv dacă un stat membru se abate prea mult de la calea convenită de reducere a datoriei. Valorile exacte nu vor fi publicate decât joi, după o întâlnire a ambasadorilor UE.

Compromisul nu prea satisface pe nimeni. Până de curând, guvernul federal dorea să prevină excepțiile pentru investiții. În schimb, Franța și Italia au criticat țintele rigide de deficit ca fiind contraproductive. În unele cazuri, acestea sunt chiar mai stricte decât înainte, s-au plâns diplomații UE.

Franța și Italia vor simți efectele noilor reguli atunci când își vor pregăti bugetele în 2025, când reforma intră în vigoare pentru prima dată. Potrivit prognozei Comisiei, Italia va avea atunci o rată a datoriei de 141 la sută și un deficit de 4,3 la sută. Franța are datorii de 110% și, de asemenea, un deficit de 4,3%. Se așteaptă ca Comisia să deschidă proceduri de deficit excesiv față de ambele încă din 2024 și să le pună sub o supraveghere mai strictă.

Ministrul german al Finanțelor, Lindner, a insistat asupra unor noi cerințe minime obligatorii, deoarece a fost de acord să desființeze regula a douăzecea din vechiul Pact de Stabilitate. Aceasta prevedea că nivelul datoriei trebuia redus la limita superioară permisă de 60 la sută din produsul intern brut în termen de 20 de ani. Cu rate de îndatorare de peste 100% în mai multe țări UE, acest lucru ar fi necesitat eforturi nerealiste de economisire în fiecare an.