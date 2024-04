Mircea Geoană și-a lansat ultima carte în prezența românilor din Roma

Asculta acest articol Asculta acest articol

Gazda celor peste 100 de invitați a fost Loredana Teodorescu, responsabila cu afaceri europene și internaționale ale institutului, ne transmite Honorius Barnișca, corespondentul nostru la Roma.

Autorul a vorbit despre această carte în compania lui Niels Schnecker. A vorbi despre viața lui politică și personală, de activitatea din cadrul NATO, cât și despre situația geopolitică în contextul celor două războaie care sunt în zonă, despre oportunitatea pe care o are Republica Moldova în acest an la referendumul pentru aderarea la UE și NATO, la alegerile din acest an de pe ambele maluri ale Prutului, cât și de faptul că în acest an în 49 de țări sunt alegeri și unde jumătate din populația planetei își aleg conducătorii. De asemenea, oportunitatea României de a schimba în mare parte clasa politică care a rămas la nivelul anilor 90 din secolul trecut, dar poporul a evoluat o dată cu Occidentul.

A remarcat la polonezi reforma legislativă unde au anulat peste 23000 de legi vechi și inutile, cât și reforma administrativă prin reducerea de voievodate de la 40 la 16 voievodate, la sistemul economic spaniol, cel din Singapore, sistemul de învățământ din țările nordice. De asemenea s-a pus întrebarea de ce pleacă românii din țară în contextul în care, după spusele domnului Geoană, PIB-ul României e în urcare, dar acest lucru nu este resimțit decât în câteva orașe mari.

A urmat apoi câteva întrebări la care fostul președinte al Senatului a răspuns, iar la ultima întrebare în legătură cu reformele pe care le-a enumerat înainte, dacă ar dori să le facă în calitate de Președinte sau de Prim -Ministru, a ezitat să dea un răspuns concret, dar a dat de înțeles că nu e exclus sa fie la una dintre cele două funcții după alegerile din acest an.

În încheierea evenimentului a urmat o degustare oferită de gazda evenimentului.

Citește și

Concurs culinar în regiunea Toscana: “Româncuța în bucătărie”