Noile planuri-cadru pentru liceu nu sunt finalizate nici în martie

Aceasta a dat de înțeles că noile planuri-cadru vor mai întârzia: „Dacă acest lucru mai durează puțin, cred că merită sacrificiul de timp pentru a avea totuși niște planuri-cadru așa cum ni le dorim”.

„Variantele intermediare care mi-au fost prezentate nu respectau cele trei principii cumulativ și atunci am rugat grupurile de lucru să reanalizeze. Dacă acest lucru mai durează puțin, cred că merită sacrificiul de timp pentru a avea totuși niște planuri-cadru așa cum ni le dorim și așa cum menționează și principiile din legea învățământului preuniversitar”, a spus ministrul Educației.

Noile planuri cadru pentru liceu ar trebui să fie gata până la data de 31 martie 2024, potrivit ordinului nr. 3.069 din 15 ianuarie 2024, document publicat în Monitorul Oficial. Inițial, ordinul cu noile planuri-cadru pentru liceu ar fi trebuit finalizat până pe 29 februarie, ceea ce înseamnă o întârziere de o lună de zile.

Având în vedere cele scrise mai sus, Ligia Deca recunoaște public că încalcă ordinul care stabilește, printre altele, termenul până la care să fie finalizate noile planuri-cadru, document semnat chiar de ministrul Educației.

Declarația Ligiei Deca despre planurile-cadru pentru liceu: „Atunci când am mai fost întrebată recent despre planurile-cadru, am enunțat niște principii pe care le-am avut în vedere și pe care le-am și prezentat grupurilor de lucru atunci când ne-am întâlnit inițial, după ce au fost formate, cu coordonatorii acestor grupuri de lucru. Și am rugat, pe de o parte, să existe o aerisire a planurilor-cadru și a programelor școlare, pentru că este reclamată de multă vreme încărcarea pe care o avem și faptul că deja elevii petrec foarte multe ore la școală. Deci, am spus că, indiferent de variantele care vor rezulta din munca experților, nu putem să avem un plan-cadru care înseamnă o încărcare suplimentară orară pentru elevi.

O a doua chestiune, dacă îmi permiteți, este legată de personalizarea și individualizarea planurilor-cadru, pentru că vorbim despre liceu, mai ales pentru ultimii 2 ani de liceu, ne dorim să existe o opționalitate mai mare, pentru ca elevul să se apropie de ruta pe care dorește să o urmeze și poate mai departe, fie în zona profesională, fie în învățământul superior.

Și un al 3-lea principiu care ține de noile planuri-cadru pentru învățământul tehnologic și tehnologi dual, unde să putem permite acele intrări și ieșiri multiple cu nivelul de calificare corespunzător pregătirii, tocmai pentru a reda atractivitatea acestei rute.

Variantele intermediare care mi-au fost prezentate nu respectau cele trei principii cumulativ și atunci am rugat grupurile de lucru să reanalizeze. Dacă acest lucru mai durează puțin, cred că merită sacrificiul de timp pentru a avea totuși niște planuri-cadru așa cum ni le dorim și așa cum menționează și principiile din legea învățământului preuniversitar.”

