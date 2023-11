Percheziții la Primăria Baia Mare, la afaceristul Ilie Ureche dar și la secretara fugarului Cherecheș (actualizare)

Asculta acest articol Asculta acest articol

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și al Serviciului Criminalistic Maramureș.

Sursele noastre ne-au confirmat că astăzi la Primăria Baia Mare – biroul fostului primar Cherecheș au fost percheziții. S-au ridicat imaginile surprinse de pe camerele de supraveghere.

Au fost percheziții și la secretara primarului Cherecheș, Giorgiana dar și la domiciliul din buletin al primarului Cherecheș.

Ilie Ureche, administratorul firmei care câștigat o gramadă de contracte cu Primăria Baia Mare, a confirmat faptul că dimineața au avut loc percheziții la domiciliul lui.

”Am avut o percheziție la ora 7 și ceva. O venit și i-am lăsat să își facă percheziția. Nu mi-au spus, nici nu am întrebat. Au ridicat două telefoane, al meu și al soției, o tabletă pe care nu am folosit-o de 5 sau 6 ani și un caiet unde soția mea avea notate niște sume de bani cu nume prenume care mi-a fost la nuntă, am avut nunta de argint în februarie. Și acolo am scris darurile care au fost la nuntă. Ultima dată am vb cu Cătălin joi. Nu a menționat de planurile lui, niciodată” ne-a declarat Ilie Ureche.