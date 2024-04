Persoanele care fac mișcare au un nivel scăzut al colesterolului

Asculta acest articol Asculta acest articol

Alimentația zilnică trebuie să fie variată în compoziția sa, astfel încât să ofere organismului toate substanțele de care are nevoie< hidrați de carbon (glucide), grăsimi (lipide), proteine, vitamine, minerale, apă, fibre vegetale.

Concluziile analizelor statistice enumeră drept cauze ale apariției ulcerelor alimentația dezechilibrată, hidratarea insuficientă, nerespectarea orelor de masă, stresul, consumul de tutun, abuzul de alcool și mai recent se invocă și implicarea unei bacterii -Helicobacter pylori, precum și tratamentul prelungit cu medicamente care irită stomacul și duodenul și care se administrează fără un factor de protecție.

Colesterolul este pentru organism atât un erou, cât și un răufăcător. Deși nu putem trăi fără colesterol, în cantități excesive acesta ucide. Nivelul colesterolului constituie cel mai important factor pentru determinarea riscului de îmbolnăvire a aparatului cardiovascular. Nivelul normal al colesterolului sanguin este sub 160 mg% (4,1 mmol/l), valori ce asigură protecția față de ateroscleroză. O persoană cu un nivel al colesterolului de 260 mg (6,8 mmol/l) are o probabilitate de patru ori mai mare de a suferi un atac de cord fatal în comparație cu o persoană al cărei colesterol este sub 200 mg% (5,1 mmol/l).

Specialiștii spun că într-o alimentație corectă nu doar cantitatea grăsimilor contează, ci mai ales tipul de grăsimi folosite. Excesul de grăsimi încetinește și îngreunează procesul de digestie, fiind factorii nutritivi cei mai greu de digerat, dar, pe de altă parte, privarea totală de grăsimi este o greșeală, deoarece acestea au un rol important în subtila alchimie a procesului metabolic.

Secretul menținerii colesterolului la cote normale sau al scăderii acestuia la valori normale constă în activitate fizică, reducerea nivelului de stres și o dietă cu un conținut redus de colesterol. Alimentația ideală se bazează pe scăderea consumului de unt, smântână, lapte gras, brânzeturi grase, ouă, ca să nu mai amintim de carne grasă, viscere (creier, măduvioare etc.). Dintre alimentele animale, peștele este cel mai indicat pentru scăderea nivelului de colesterol.