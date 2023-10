Peste 130 de artiști plastici din țară expun la Muzeul de Artă

Asculta acest articol Asculta acest articol

…cea de-a X-a ediție a expoziției Semn Însemnat, Însemnat Semn. Și de această dată putem spune cu certitudine că urbea de pe Someș a devenit locul unde este găzduită una dintre cele mai de succes expoziții tematice din țară. O confirmă fără doar și poate participarea a peste 135 de artiști plastici prin cele 150 de lucrări care se regăsesc pe simezele spațiului muzeal sătmărean. Vernisajul expoziției aniversare a reunit și de această dată iubitori ai artei, prieteni și cunoscuți, artiști plastici expozați și nu numai.

Seara de joi a stat sub un Semn Însemnat aducător al rodniciei și maturității artistice. A transmis semnele emoției și ale trăirii sufletești pe care artiștii plastici din toate colțurile țării le-au dăruit sătmărenilor spre a le surprinde profunzimea.

Au vorbit despre ineditul expoziției, directorul general adjunct al Muzeului Județean Satu Mare, Daniela Elena Bălu și vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Gheorghe Dican. Directoarea muzeului i-a oferit curatorului expoziției întreaga apreciere și recunoștință printr-un Mulțumesc din tot sufletul în realizarea celor zece ediții ale Semnului Cristinei Gloria Oprișa, eveniment care a atras interesul și preocuparea a sute de artiști plastici.

”În semn de prețuire pentru prezența dumeavoastră, în semn de prețuire pentru acest eveniment deosebit, în semn de prețuire pentru prietena noastră Cristina Gloria Oprișa, în semn de prețuire pentru un deceniu de frumusețe artistică, în semn de prețuire pentru dăruirea sufletului său, vă rog să imi permiteți ca în numele Muzeului Județean Satu Mare să îmi dăruiesc și eu semnul meu sufletesc prin gândul meu bun, prin gândul meu de apreciere și prin gândurile noastre, ale tuturor, în primul rând spre cea care iată, printr-un semn însemnat printr-un fir roșu a transformat o expoziție care inițial părea una dintre cele obișnuite de pe afișele vieții culturale sătmărene, a transformat acest fir roșu într-un deceniu de bucurie, într-un deceniu de creativitate, într-un deceniu în care sufletele dumneavoastră ale artiștilor ce ați însemnat lucrările expuse pe simezele noastre, ne-ati dăruit creativitatea dumneavoastră, inspirația dumneavoastră, care, cum am putea s-o numim altfel decât parte din sufletele dumneavoastră. În acest an, Cristina Gloria Oprișa ne aduce prin lucrările dumneavoastră în acest spațiu muzeal, 135 de artiști, 150 de lucrări, care ce înseamnă? Înseamnă semnele creativității dumneavoastră, semnele talentului dumneavoastră și înseamnă 135 de suflete. Este o bucurie, este o onoare să vă avem și în acest an alături de noi. Este o onoare nu numai pentru instituția noastră cât mai ales pentru urbea noastră, pentru comunitatea sătmăreană și de aceea am să vă mulțumesc încă o dată în numele Muzeului Județean Satu Mare” a spus în deschiderea vernisajului, Daniela Elena Bălu.

Curatorul expoziției, Cristina Gloria Oprișa a prezentant publicului ”semnele” care au dus până la cea de-a 10 a ediție a expoziției și a vorbit despre întreg efortul și munca ce stă în spatele reușitei fiecărei ediții.” Primul eveniment a fost Semn Lumină, într-o primăvară când expoziția a pornit cu gândul la artiștii sătmăreni și invitații lor. Au fost câțiva invitați, apoi rând pe rând au depășit numărul gazdelor și cu bucurie putem spune că tot parterul muzeului este burdușit cu simeze pline de lucrări. Apoi a fost un Semn alb, iarna, un Semn rodnic toamna și un Semn solar, vara. Am dăruit Semne anotimpurilor, apoi am considerat că anotimpurile merită un Semn de iubire. Apoi am deschis o fereastră cu Semn fereastră, o fereastră spre un pom al vieții. Și iacătă că fiecare semn a fost însoțit de câte o provocare care a dat naștere lucrărilor pentru fiecare ediție. Semnul mocnit a fost cel anterior și a mocnit Semnul însemnat la care dumneavoastră sunteti acum prezenți. Fiecare creație înseamnă o dăruire a celor care sunt hăruiți pentru a dărui. Dar din dar este ceea ce un artist poate să ofere” a subliniat, Cristina Gloria Oprișa.

Curatorul expoziției a mulțumit tuturor pentru prezența la vernisaj, gestul sătmărenilor fiind considerat imboldul care motivează în realizarea unor astfel de evenimente.

Diplomă de excelență din partea UAP România pentru Cristina Gloria

Gheorghe Dican, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România și unul dintre expozanții ediției aniversare ”Semn Însemnat” i-a oferit Cristinei Gloria Oprișa diploma de excelență în semn de apreciere pentru munca extrem de însemnată pe care a făcut-o de-a lungul timpul. ”Îi dorim ca a zecea ediție a acestui eveniment să fie un prim pachet de zece pentru celelalte pachete de câte zece ediții care vor urma” a spus oaspetele.

Invitatul special al vernisajului a făcut câteva remarci la adresa orașului Satu Mare pe care îl consideră un loc ce se află într-o profundă transformare spunând că este ”un oraș frumos, care își respectă tradiția și care îmbină în mod fericit arhitectura veche cu noile tendințe urbanistice”. Gheorghe Dican vede în Satu Mare un oraș cu ”bulevarde largi și curate”. Oaspetele, care nu este străin meleagurilor sătmărene fiind prezent în urbea de pe Someș și cu alte ocazii a ținut să întărească cele afirmate spunând că Satu Mare este un oraș foarte frumos. ”Parcă niciodată nu mi s-a părut mai frumos ca acum, mai „înfloritor. O spun cu mâna pe inimă. Se lucrează. și acolo unde se lucrează înseamnă că există perspective. Sunt convins că sărbătorile de iarnă o să le petreceți, poate o să le petrecem în atmosfera sărbătorească din centrul orașului” a menționat Gheorghe Dincan.

Despre emblematica personalitate a artistului sătmărean Aurel Pop (1879- 1960), președintele UAP România a spus că rivalizează cu marii artiști impresioniști din occident, fiind catalogat un artist ”extrem de complex” care merită adus în cultura română în locul pe care îl merită. ”Sunt deosebit de încântat să fac lucrul acesta mai ales că astăzi am avut timp să-l descopăr în toată plenitudinea lui pe acest maestru al culorii, al luminii, al desenului, care este Aurel Pop. Mă bucur și vă invidiez că stați în prezența unui astfel de artist și că acest muzeu găzduiește lucrările acestui mare maestru al culturii române”.

Lucrările a 130 de artiști au fost expuse sub îndrumarea și implicarea directă a curatorului expoziției.

La vernisajul cele de-a X-a ediții a expoziției ”Semn Însemnat” vizitatorii au fost martorii unei diversități impresionante de expresii artistice – pictură, grafică, fotografie, colaj, sculptura etc. Această varietate de forme de artă a oferit publicului o experiență bogată și captivantă, în care fiecare artist și-a adus contribuția unică la expoziție exprimând în cel mai autentic mod cu putință reprezentări ale eului creator în acord cu tematica expoziției, Semne ale unicității în diversitatea formelor de expresie, sincere, pline de emoție. Expoziția este disponibilă publicului în perioada 19 octombrie – 19 noiembrie 2023.