Peștii trebuie să își achite taxele

BERBEC: Relatiile parteneriale te solicita din plin. Este posibil ca unele activitati din cadrul unor proiecte sau colaborari să se amâne, datorita altor prioritati ce intervin pe neasteptate. Se pare ca ai nevoie să-ți imbogatesti palmaresul educational cu diverse cursuri.

TAUR: Ziua te predispune la activitati de rutina, fie acasa, fie la serviciu. Avântul si seriozitatea de care dai dovada chiar si in realizarea celor mai marunte treburi te pot obosi mult.

GEMENI: Dorința de a te implica in mai multe activitati sociale sau educative este foarte intensa. Pe undeva resimti piedici si obstacole in realizarea acestora, insa toate au un rost. Traversezi o perioda in care ai nevoie să-ți revizuiești conceptiile si atitudinea fata de iubire si implicatiile ei.

RAC: Orice ai face astăzi, gândurile iti zboară spre casa si familie. Probabil ca este nevoie sa acorzi mai multa atentie si mai mult efort vizavi de evenimentele in care sunt implicati membrii familiei.

LEU: Zi importantă la capitolul gândire și comunicare. Ești ochi și urechi la tot ce se discută în preajma ta, iar curiozitatea de a afla tot ce se petrece cu ceilalți nu îți dă nicio clipa de răgaz.

FECIOARĂ: Sunt posibile noutati la capitolul financiar. Banii, bunurile sau avantajele pe care le obtii din munca desfășurată la serviciu te nemulțumesc profund, insa daca analizezi pe indelete vei constata ca te poti descurca.

BALANȚĂ: Astazi ai mult neastâmpăr. Nutrești o mare dorință de a te implica in mai multe treburi deodată, insa bine ar fi sa te abții. Sunt momente excelente de a te ocupa de sufletul tau, debarasându-te de vechile tipare si concepții care te împiedică să înaintezi in viață.

SCORPION: Contextul astral de astazi te predispune la izolare si la o mare nevoie de odihna. Ar fi bine sa faci o analiza a planurile tale in desfasurare, pentru ca ai mari sanse de a intelege cu usurinta unde sunt hibele. Sunt posibile stari de spirit nelinistitoare, insa cu putin efort si bunavointa le poti depasi.

SĂGETĂTOR: Te pot interesa problemele comunității in care trăiești și îți desfășori activitatea. Simțul civic este la cote inalte si reusesti foarte usor sa descoperi si sa intelegi nevoile semenilor.

CAPRICORN: Succesul de care beneficiezi astazi in domeniul profesional iti poate aduce responsabilitati noi sau chiar o functie de conducere. Recomandabil este sa-ți folosesti intuitia si sa analizezi la rece dacă ce se conturează astăzi poți duce la bun sfarsit.

VĂRSĂTOR: Esti foarte intuitiv si reusesti să pătrunzi usor in gândurile si sufletul celor din preajma ta. Sunt momente excelente pentru dialoguri pe teme filozofice cu oameni care au studiat sau calatorit mult. Totodată îndreaptă-ți eforturile spre planificarea călătoriilor.

PEȘTI: Este o zi buna pentru evaluarea bugetului si trasarea unor planuri financiare de viitor. Mai întâi ar trebui sa fii la zi cu achitarea taxelor, facturilor sau oricăror altor tipuri de datorii. Interesul pentru viitorul pieței financiare este la cote înalte. Foarte ușor ti se pot revela aspectele ascunse ale acestui domeniu.