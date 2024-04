Primul supermarket fără scanare sau casieri debutează în România

Asculta acest articol Asculta acest articol

Se inaugurează primul supermarket din România unde nu este necesar să scanezi produsele și unde nu sunt casieri

Un nou concept de magazin va fi inaugurat în luna aprilie în București. Sub brandul Auchan Go, în această nouă variantă de magazin nu vor fi case de marcat, iar clienții nu vor avea nici posibilitatea de a-și scana singuri produsele. Magazinul va fi monitorizat video de camere inteligente, care vor efectua scanarea produselor automat, iar plata se va face direct de pe telefonul mobil al clientului prin intermediul aplicației CloudPick, în momentul în care acesta iese din magazin.

“Acest magazin va funcționa sub marca Auchan Go, oferind clienților posibilitatea de a-și face cumpărăturile fără a fi nevoie să scaneze produsele adăugate în coș. În plus, clienții nu vor mai trebui să treacă prin casă, fie ea self-service sau asistată de angajați.

Toate acestea sunt posibile prin intermediul unei aplicații dedicate, dezvoltată de compania chineză CloudPick. Pentru a utiliza serviciul, clienții trebuie să atașeze un card bancar la aplicație, iar prin intermediul unui sistem complex de camere și senzori, produsele vor fi scanate automat. Plata se va efectua automat la ieșirea din magazin”, a explicat Tiberiu Dănețiu, Director de Marketing Auchan Retail România.

Magazinul nou va avea o suprafață de peste 70 de metri pătrați și va fi supravegheat de peste 70 de camere.

