Prințul Hussein al Iordaniei și Rajwa vor deveni părinți

„Curtea Regală Hașemită are plăcerea de a anunța că Altețele Lor Regale Prințul Moștenitor Al Hussein bin Abdullah al II-lea și Prințesa Rajwa Al Hussein așteaptă primul lor copil, care va veni pe lume în această vară”, e mesajul mesaj oficial.

„Curtea Regală Hașemită transmite sincerele sale felicitări Majestăților Lor Regele Abdullah al II-lea și Regina Rania Al Abdullah cu această ocazie și le urează Altețelor Lor Regale Prințul Moștenitor Al Hussein și Prințesa Rajwa multă sănătate și bucurii în timp ce își întâmpină bebelușul”.

Bebelușul care urmează să vină pe lume va fi primul nepot al Reginei Rania, în vârstă de 53 de ani, și al Regelui Abdullah, în vârstă de 62 de ani. Potrivit presei internaționale, bebelușul regal va primi titlurile de Alteță Regală și Prinț/Prințesă.

Dacă bebelușul va fi băiat, el va fi al doilea în linia de succesiune la tronul Regatului Hașemit al Iordaniei. Potrivit constituției țării, adoptată în 1952, tronul este ereditar în dinastia regelui Abdullah Ibn Al-Hussein și trece în succesiune liniară de la rege la fiul său cel mai mare și așa mai departe. Dacă bebelușul este de sex feminin, nu va exista nicio modificare a liniei de succesiune.

Prințul moștenitor Hussein este moștenitorul tronului, urmat de fratele său mai mic, prințul Hashem.

Prințul Hussein și Rajwa s-au căsătorit în cadrul unei nunți regale strălucitoare în iunie 2023. Membri ai familiilor regale din întreaga lume au călătorit la Amman pentru marea petrecere, inclusiv Prințul și Prințesa de Wales, William și Catherine.

Nunta a avut loc la aproape un an după ce Prințul moștenitor Hussein și-a anunțat logodna cu Rajwa Alseif, care a primit titlul de prințesă în ziua nunții lor, la 1 iunie. Ea s-a născut în Arabia Saudită și a făcut facultatea în SUA. A obținut o diplomă în arhitectură la Universitatea Syracuse din New York, precum și o diplomă profesională în comunicare vizuală la Fashion Institute of Design and Merchandising din Los Angeles.

