Refuzul lui Gigi Becali de a fi nașul la nunta lui Anamaria Prodan cu Ronald Gavril

Gigi Becali a respins oferta de a fi nașul la nunta lui Anamaria Prodan cu Ronald Gavril! Motivul invocat de miliardarul din Pipera

Patronul FCSB și impresara au traversat perioade tensionate în trecut, dar relația lor s-a îmbunătățit recent.

Gigi Becali a declinat propunerea de a fi naș la nunta lui Anamaria Prodan cu Ronald Gavril, care urmează să aibă loc în curând după ce sportivul a cerut-o în căsătorie. Întrebată despre acest aspect, Anamaria Prodan a exclus această posibilitate, însă a confirmat că s-au împăcat cu patronul FCSB, după ani de tensiuni.

„Gigi Becali nu se mai implică în funcția de naș. El își dedică viața rugăciunii și lui Dumnezeu, nu evenimentelor sociale. Relația noastră este una aparte și nu are legătură cu fotbalul sau avantajele materiale. Nu am căutat niciodată asta de la nimeni. Dacă aș alege un naș sau un fin, aș face acest lucru public”, a declarat Anamaria Prodan

Prodan a mai adăugat: „Ne-am îmbrățișat cu Gigi Becali și am simțit că vine Paștele. Simțeam că scandalul cu Gigi Becali este ultimul obstacol de pe sufletul meu. Amândoi ne-am prezentat scuze și am vorbit despre tot ce s-a întâmplat în trecut. Nu am cerut să fie naș, pentru că el nu mai acceptă astfel de roluri. Sunt lucruri pe care le faci pentru suflet, nu pentru fotbal.”

Această decizie a confirmat că relația lor s-a îmbunătățit și că au depășit divergențele din trecut.

