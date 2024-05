Regimul alimentar este important pentru sănătatea tractului urinar

Asculta acest articol Asculta acest articol

Datorită acestei funcții de filtru, sistemul urinar poate prezenta disfuncționalități care pot fi remediate sau prevenite dacă se evaluează obiceiurile de viață, regimul alimentar, atitudinile și credințele individului.

Apa curăță sistemul urinar

Pentru a evalua factorii nutriționali implicați în bolile tractului urinar, doctorul Bitterman și echipa sa din spitalul din Galilea de Vest, Israel, a făcut un studiu pe 964 persoane, din care un sfert sufereau de cancer al sistemului urinar (vezică, prostată, rinichi sau testicule) și pe care i-a supus unei anchete exhaustive cu privire la obiceiurile lor alimentare.

Prima concluzie a fost că persoanele cu cancer urinar consumă mai puține lichide decât ceilalți, fără a se fi găsit diferențe în privința tipurilor de băuturi consumate. O primă concluzie este că trebuie băută o cantitate mai mare de apă pentru că apa curăță sistemul urinar.

Persoanele cu cancer consumau mai mult ulei de soia sau din semințe de bumbac, în comparație cu grupul de control, care consumă ulei de măsline și chiar măsline. Conținutul de vitamina E din uleiul de măsline are un rol benefic complex, între altele promovând formarea prostaciclinei, substanța care împiedică globulele roșii să se coaguleze și să se fixeze pe suprafața internă a arterelor.

Uleiul de măsline a fost multă vreme subestimat și criticat, mai ales pentru faptul că nu reduce colesterolul în aceeași măsură ca alte uleiuri.

O a treia concluzie, surprinzătoare, este că persoanele care consumau o varietate de chimen (Cuminum cyminum) aveau o incidență mai mică a cancerului urinar decât cei care nu-l consumau. Acest detaliu s-a putut observa pentru că studiul s-a realizat în Israel, țară unde chimenul este popular și se utilizează din abundență în alimentație. Chimenul conține cumaldehida, care are un efect asupra metabolismului prostglandinelor care provoacă inflamația, asupra acidului arahidonic și asupra capacității de agregare a plachetelor (reducând coagulabilitatea sângelui). Alt condiment pe care-l consumau persoanele fără cancer era piperul, deși rezultatele n-au fost atât de semnificative ca în cazul chimenului.

Totuși, un aspect pe care doctorul Bitterman îl omite, datorită faptului că studiul său a fost orientat pe obiceiurile alimentare, este că principalul factor de risc al cancerului vezicii urinare este fără îndoială consumul de tutun. Produsele de degradare ale tutunului se elimină în mare parte prin sistemul urinar și produc o iritare cronică a mucoaselor sale, care pe termen mediu sau lung, poate provoca cancer. Să fim deci conștienți de aceasta și să evităm sau să reducem fumatul.

În sfârșit, trebuie să ținem cont că sistemul urinar este un filtru prin care organismul elimină reziduuri, inclusiv toxice. Printre acestea din urmă se pot menționa nenumărați poluanți, de la alimente și până la apă, incluzând medicamentele sau substanțele toxice care poluează aerul.

De aceea, în multe tratamente naturiste se practică așa-numitul “drenaj” sau “depurație renală“, care se obține în mod fundamental crescând fluxul de urină, cantitatea de apă care trece prin rinichi.

Alimente benefice

Cine a mâncat o cantitate cât de mică de sparanghel a observat că, după câteva minute, urina are un miros specific. Aceasta se datorează asparaginei, substanța activă din sparanghel, care face parte din uleiul său esențial volatil. Se elimină prin urină, determinând creșterea volumului acesteia.

Sparanghelul este un bun diuretic, stimulând producția de urină la nivelul rinichilor. Ajută la eliminarea fluidelor din țesuturi. Totuși, persoanele care suferă de nefrită (inflamația rinichilor) trebuie să consume sparanghel cu moderație, din cauza efectului său semnificativ de stimulare a rinichilor.

Cu toții știm că gustul țelinei este unic. Tulpinile ei fragede și crocante nu trec neobservate în salate, oricât de multe ingrediente ar conține aceasta. Uleiul esențial responsabil pentru acest gust îi conferă majoritatea proprietăților vindecătoare. Astfel, țelina este utilă împotriva edemelor, pietrelor la rinichi, gută etc. Uleiul acesta esențial produce o dilatare a arterelor renale, care are ca rezultat o creștere a volumului urinei și eliminarea substanțelor reziduale, cum ar fi ureea și acidul uric.

Chiar dacă nu e sezonul lor, pepenii verzi mai ales trebuie amintiți în acest context. Proprietățile lor sunt foarte asemănătoare cu cele ale altor pepeni, însă au un efect diuretic mai accentuat. Sunt indicați în cazul bolilor care afectează rinichii și tractul urinar (insuficiența renală, litiază, infecție) și ori de câte ori este nevoie de un tratament depurativ pentru a îndepărta toxinele din sânge. Tratamentul se poate face alternând fructul proaspăt cu sucul lui care este mai bine tolerat de stomac.

Toți am fost la un moment dat excursioniști și am adunat o mână de alune de pădure, bucurându-ne de energia pe care o furnizează. Doctorul Valnet, un renumit fizioterapeut francez, subliniază beneficiile alunelor de pădure în prevenirea formării de pietre la rinichi. Includerea lor ca o componentă regulată în dieta celor care suferă de litiază renală, în special în caz de calculi de urați, are rezultate pozitive.

Datorită efectului lor diuretic, vinetele coapte sunt foarte adecvate pentru persoanele care au avut pietre la rinichi și care doresc să prevină reapariția acestora. Vinetele cresc producția de urină, sporind capacitatea de filtrare a rinichilor.

În ultimii ani s-au înmulțit lucrările investigative care subliniază virtuțile dietoterapeutice remarcabile ale afinelor. Între altele, afinele previn și tratează cistita, având două avantaje importante fată de antibiotice.Împiedică aderența bacteriilor la celulele care căptușesc vezica urinară. Această aderență are un efect persistent în infecțiile tractului urinar inferior, cum ar fi cistita, și explică parțial reinfectările frecvente, comune atunci când tratamentul se bazează pe antibioticele obișnuite.

Nu provoacă rezistența bacteriană la acest efect antibiotic, fenomen care se întâlnește frecvent la antibiotice.

Nu uitați că deciziile care ne afectează cel mai mult sănătatea au legătură cu hrana pe care o mâncăm.

Cu cât sunt mai complete informațiile pe care le le avem cu privire la alimentele disponibile, cu atât mai ușor ne este să facem cele mai bune alegeri pentru sănătatea noastră.

