Reîntâlnire memorabilă a absolvenților Colegiului Național “Mihai Eminescu”

Dimineața, la ora 10, în fața porții de la intrare, absolvenții au fost întâmpinați de elevi ținând în mâini tăblițe inscripționate cu numărul anilor trecuți de la absolvire: 60, 50, 40, 30, 20 și 10. În această ordine, ei au fost conduși prin tunele de garoafe, pe fondul unui prelung sunet de clopoțel și a cântecului ”La mulți ani cu sănătate”.

Pe o vreme însorită, în curte, absolvenții, alături de foști și actuali profesori și directori, s-au așezat într-un careu. Ca de fiecare dată, în deschiderea manifestării s-au intonat: Imnul Național al României, tradiționalul Gaudeamus igitur și Imnul Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Apoi, directoarea dr. Natalia Boloș, moderatoarea manifestării, a rostit un patetic discurs de întâmpinare. A urmat un moment artistic – recitare și interpretare de cântece (nu au lipsit vestitele versuri: ”Ani de liceu când la mate dai de greu!…), după care moderatoarea a dat cuvântul foștilor directori ai liceului.



Gândurile celor cinci foști directori

Am notat câteva dintre ideile pe care foștii directori ai liceului au găsit potrivit să le amintească și cu acest prilej.

Astfel, Gheorghe Miclăuș (fost director și fost președinte al Consiliului Județean Satu Mare) s-a referit la performanțele seriei de elevi cărora le-a predat: 21 de medalii de aur dintre care 7 la matematică și un elev – Chindriș Călin, în lotul național de matematică, azi profesor la o universitate din SUA. Alt premiant la informatică a fost Cosmin Rus, despre evoluția căruia nu are cunoștință.

Fostul director Ioan Pop i-a felicitat pe absolvenții care au performat în profesiile lor.

Fostul director Nicolae Mateian a subliniat că are 68 de ani de activitate continuă și i-a îndemnat pe absolvenți să continue să lucreze și după pensie. Chiar și pentru a participa la festivități s-a învoit de la muncă (moment în care asistența l-a aplaudat). El îi consideră pe eminescieni o forță care duce societatea înainte.

Fostul director Dan Maiorescu nutrește sentimentul că niciun fost elev al său nu regretă că nu a realizat în viață ceva ce și-a propus din cauza matematicii. ”Metodele nu au fost totdeauna foarte plăcute, dar au fost foarte eficiente”.

Fostul director Liviu Rotaru i-a felicitat pe profesorii care au făcut posibilă absolvirea atâtor generații de elevi ai liceului.

Dezvelire de placă

Un alt moment important al evenimentelor derulate vineri la C.N. Mihai Eminescu a fost dezvelirea plăcii închinate profesorului de matematică Gavril Cavași, decedat în februarie 2024, la vârsta de 94 de ani. Ideea plăcii comemorative dar și susținerea financiară pentru realizare a aparținut generației care a absolvit liceul în 1975. La dezvelire au vorbit dr. Natalia Boloș, profesorii Gheorghe Miclăuș, Petru Braica, Ovidiu T. Pop, Iulia Deutsch – șefa de promoție din 1975 și fiul profesorului comemorat – Eduard Cavași. O scurtă slujbă au susținut fostul și actualul protopop greco-catolic de Satu Mare, Dumitru Roman și Eduard Fischer.

În cei 40 de ani de activitate la Liceul Mihai Eminescu, Gavril Cavași a format multe generații de tineri, majoritatea umând învățământul superior și obținând rezultate remarcabile la matematică și fizică, aducând premii și mențiuni la concursurile naționale. Mulți au făcut performanță în activitatea lor în domeniul matematicii și tehnicii. Un număr mare au ajuns profesori universitari recunoscuți prin lucrările lor în țară și străinătate.