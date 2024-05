Satu Mare merge Înainte!

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. îmbunătăţirea continuă a serviciilor publice, reabilitarea Centrului Vechi și a clădirilor de patrimoniu, extinderea zonelor verzi şi atragerea fondurilor europene. S-a menţinut un ritm bun de dezvoltare şi rezultatele se văd.

► Se construiește al treilea pod peste Someș, cel mai mare proiect de investiții al municipiului din ultimele decenii. Compania austriacă de construcții și-a asumat finalizarea construcției până în 15 decembrie 2024.

► În 2022 a fost deschisă circulației centura ocolitoare a orașului, cu o lungime de 20 de kilometri, care reduce semnificativ traficul urban.

► Centrul Nou al orașului a fost modernizat: pista de biciclete, aspectul modern și fântâna multimedia au transformat acest loc într-un spațiu comunitar atractiv.

► Podul pietonal leagă cea mai importantă zonă comercială a orașului de centrul istoric, oferind acces pietonilor și bicicliștilor. Se lucrează intens în prezent la amenajarea malurilor Someșului.

► Conectăm Satu Mare la rețeaua europeană de autostrăzi: se construiește un drum expres care va asigura legătura cu autostrada M3 din Ungaria prin viitorul punct al frontierei din Oar.

► Transportul public a ajuns la nivelul secolului XXI: flota noastră de autobuze va ajunge la 45 de vehicule în acest an, toate hibride sau electrice.

► După ani de neglijență, renovarea Hotelului Dacia a început: în 2025 va fi deschis cel mai elegant hotel din regiune, membru al unui renumit lanț internațional de hoteluri.

► Construirea Parcului Cubic a transformat o imensă groapă de gunoi într-una dintre cele mai mari zone verzi ale orașului.

► Am modernizat instituțiile de învățământ folosind fonduri europene și resurse proprii, am intervenit pentru dotarea lor și am creat condiții excelente atât în interiorul sălilor de clasă, laboratoare, cât și în spațiile exterioare aferente unităților de învățământ.

► Am extins rețeaua de piste pentru biciclete din oraș: datorită construirii podului pietonal și modernizării Centrului Vechi și Nou, este posibilă parcurgerea unei rute cicliste integrate.

► În zona Ostrovului am construit un centru de asistență socială, contribuind la integrarea în comunitate a 130 de sătmăreni, adulți cu dizabilități și copii din familii vulnerabile; în 2023, am obținut finanțare pentru un alt proiect de dezvoltare care va face această zonă mai sigură.

► Am îmbunătățit iluminatul public: până la sfârșitul anului 2024, Satu Mare va fi iluminat în proporție de 99% cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, cu un consum redus de energie.

Suntem la finalul unui mandat. Putem să privim la ceea ce s-a făcut, pentru a ne gândi la viitor.

Cei care au avut încredere în mine, în 2016, nu credeau că primăria va rezolva toate problemele oraşului. Se aşteptau, însă, ca primăria să lucreze pentru oameni. Se aşteptau ca banii publici să fie bine gospodăriţi, nu risipiţi.

M-am străduit să fac faţă acestor aşteptări. Au fost multe provocări, dar astăzi se poate vedea că faţa oraşului s-a schimbat în bine. N-am făcut toate lucrurile singur, ci împreună cu echipa mea şi cu sătmărenii. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijin!

Progresul oraşului necesită timp şi continuitate.

Dacă în ultimii 8 ani s-au făcut atâtea lucruri, gândiţi-vă ce putem face împreună în următorii ani.

Satu Mare merge Înainte!

Cu respect,

Kereskényi Gábor

Comandat de UDMR Satu Mare, realizat de SC Solpress SRL. COD AEP 232400001