Sebastian Stan câștigă Ursul de Argint la Berlinale 2024

Actorul român Sebastian Stan a fost onorat cu Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare masculină pentru rolul său din producția americană “A Different Man”, regizată de Aaron Schimberg, în cadrul celei de-a 74-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin (Berlinale 2024). “Pentru un băiat din România, asta înseamnă enorm!” a declarat Stan în timpul discursului său de acceptare.

Pagina de Facebook a evenimentului l-a felicitat pe Sebastian Stan pentru câștigarea Ursului de Argint pentru cea mai bună performanță în “A Different Man” sub regia lui Aaron Schimberg.

Filmul “Dahomey”, regizat de Mati Diop, franco-senegaleză, a fost recompensat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film. Acest documentar, realizat de actrița și regizoarea Diop, în vârstă de 41 de ani, explorează restituirea către Benin a 26 de comori regale din Regatul Dahomey, furate în 1892 de trupele coloniale franceze. Filmul a fost produs de Eve Robin, Judith Lou Lévy și Mati Diop, marcând a doua producție africană care câștigă Ursul de Aur, după filmul sud-african “U-Carmen e-Khayelitsha” în 2005.

La primirea premiului, Diop a subliniat dedicarea sa pentru a nu uita istoria și și-a exprimat solidaritatea cu cei care luptă pentru democrație și justiție în Senegal și Palestina.

Premiul Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului a fost acordat regizorului Hong Sang-soo pentru filmul sud-coreean “A Traveler’s Needs”. Alte premii notabile de la Berlinale 2024 au inclus Ursul de Argint Premiul Juriului pentru “The Empire”, o colaborare între Franța, Italia, Germania, Belgia și Portugalia, regizată de Bruno Dumont. Cineastul dominican Nelson Carlo De Los Santos Arias a primit Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor pentru “Pepe”. Actrița britanică Emily Watson a câștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar în “Small Things like These”, regizat de Tim Mielants. Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu i-a fost acordat regizorului și scenaristului german Matthias Glasner pentru “Dying”.

Austriacului Martin Gschlacht i-a fost înmânat Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite pentru “The Devil’s Bath”, regizat de Veronika Franz și Severin Fiala. Festivalul a acordat, de asemenea, Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj filmului “An Odd Turn” de Francisco Lezama din Argentina și Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj producției “Remains of the Hot Day” de Wenqian Zhang din China.

Premiul GWFF pentru cel mai bun debut a fost acordat producției “Cu Li Never Cries” din Vietnam, regizată de Lan Pham Ngoc. În secțiunea Encounters, “Direct Action” de Guillaume Cailleau și Ben Russell a câștigat premiul pentru cel mai bun film, cu premii speciale ale juriului acordate pentru “The Great Yawn of History” și “Some Rain Must Fall”. Regizoarea braziliană Juliana Rojas a primit premiul pentru cel mai bun regizor pentru “Cidade; Campo”.

“No Other Land” a câștigat premiul pentru cel mai bun film documentar. Festivalul l-a onorat, de asemenea, pe Martin Scorsese cu un Urs de Aur pentru întreaga carieră.

Juriul competiției principale a fost prezidat pentru prima dată de o persoană de culoare, actrița mexicano-kenyană Lupita Nyong’o. Membrii juriului au inclus actorul și regizorul Brady Corbet, regizoarea Ann Hui, regizorul Christian Petzold, regizorul Albert Serra, actrița și regizoarea Jasmine Trinca și scriitoarea Oksana Zabuzhko.

La ediția precedentă a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, Ursul de Aur pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei “On the Adamant” (“Sur l’Adamant”), regizată de Nicolas Philibert. Această distincție subliniază tradiția festivalului de a recunoaște și premia diversitatea cinematografică și talentul regizoral din întreaga lume.

Berlinale continuă să fie un punct de reper important pe harta festivalurilor internaționale de film, aducând în atenție filme inovatoare și voci puternice din industrie. Premiile acordate la această ediție reflectă angajamentul festivalului față de diversitate, dialog intercultural și recunoașterea excelenței artistice în cinematografie. Prin onorarea lui Martin Scorsese și a altor talente din întreaga lume, Berlinale 2024 a subliniat importanța artei cinematografice ca mijloc de exprimare culturală și socială la nivel global.