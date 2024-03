Sediul Primăriei Săpânța a rămas fără energie electrică. Primarul: ”Primeam facturi pe minus!”

Asculta acest articol Asculta acest articol

Catrenele de pe crucile de lemn din Cimitirul Vesel sunt la fel de haioase ca și modul în care primăria din Săpânța a rămas timp de 24 de ore în beznă. La propriu. Totul s-a r fi întâmplat ieri însă conform primarului Ion Braicu astăzi s-a reușit recuplarea la rețeaua de energie electrică însă doar pentru sediul primăriei.

”Avem ceva probleme cu curentul. La problema asta chiar am elucidat misterul. Primeam niște facturi de la Enel pe minus ori contabilitatea nu are cum să facă plăți la facturi cu zero sau cu minus. Am elucidat misterul într-un final astăzi. Atâta s-au precipitat. Deci greu se comunică cu Enel-ul asta. Acum doi ani în decembrie am fost trecuți aleatoriu la această firmă. Noi nu am încheiat niciun contract cu Enel-ul să ne înțelegem. Noi am fost clienți Electrica SA. Trecând dincoace la Enel, eu nu știu așa companie mare și nu au o persoană de contact pe partea de Maramureș. Comunic cu ei decât prin email, toată lumea e secretoasă nu îmi dă un număr de telefon. Nimic.

Problemele au apărut în urmă cu 5 luni înainte de sărbători, deci anul trecut undeva prin luna octombrie am fost deconectați pentru iluminatul public aproape o lună și ceva pentru neplată ziceau. Dar concret pentru că așa ne-am adresat și astăzi la ei: domnule vă rog să ne spuneți cu subiect și predicat suma pe care v-o datorăm și o plătim.

Unde o fost misterul și datoria aia mare de 34.000 de lei. Ei deci suntem penibil. La un iluminat public și cu ce mai avem noi aferent UAT-ului această sumă nu este mare. Tu atâta timp cât îmi trimiți facturi pe zero, eu nu am cum să plătesc. Astăzi mi-au comunicat. Toată devatura asta pentru că ne trimiteau facturi pe zero. Anul trecut noi am plătit peste un miliard de lei vechi către ei. Ne-au trimis o grămadă de facturi cu zero și cu minus iar acum ne-au tăiat. Astăzi ne-au reconectat primăria iar luni ne vor reconecta și pe public, cum se spune” ne-a declarat primarul Ion Braicu, primarul comunei Săpânța.