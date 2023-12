Strada Valea Hotarului din zona Iapa a Sighetului acoperită de ape

Asculta acest articol Asculta acest articol

Oamenii susțin că au cerut ajutorul administrației publice locale, însă au fost ignorați. Ba mai mult au fost amenințați că vor fi amendați de Poliția Locală Sighet.

”Bunaă ziua. Vă scriu din județul Maramureș, localitatea Sighetu Marmației, strada Valea Hotarului.

De ani de zile ne confruntăm cu canalul de pe strada Valea Hotarului și zona Iapa. Pe timp ploios, canalizarea este suprasolicitată și refulează. Apa ajunge în curțile noastre și ne afectează structura de rezistență a imobilelor pentru că se infiltrează sub acestea. Am depus cereri la primărie și nu s-a luat nici o măsură. Am vrut sa rezolvăm problema singuri, dar am fost amenințați cu amendă. Ce am putea face in acest caz? Va cerem părerea și ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumim!”