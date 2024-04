Studenții Universității București refuză să participe la cursurile unui profesor

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. „întrucât nu tolerăm nicio formă de abuz emoțional, psihologic și hărțuire sexuală”. Profesorul, cercetat pentru abuzuri în urma anchetei jurnalistice Rise Project, poate preda din această săptămână dacă alege materia “Social Media”. În aceste zile ar trebui să se lămurească situația profesorului, acum chemat în țară din Franța, unde preda, pentru a putea fi reîncadrat la Universitatea din București.

“Până la o decizie din partea Comisiei de Disciplină, vom boicota cursurile și seminarele susținute de lect. univ. dr. Horea-Mihai Bădău, întrucât nu tolerăm nicio formă de abuz emoțional, psihologic și hărțuire sexuală, acțiuni care sunt incompatibile cu desfășurarea normală a procesului academic într-o instituție universitară”, anunță pe Facebook Asociația Studenților la Comunicare de la Universitatea din București.

Profesorul era suspendat din funcția de la Universitatea din București, ca să poată preda la o Universitate din Franța. El a fost rechemat în țară pentru a se putea cerceta cazul său, prezentat de Rise Project.

Unul dintre autorii anchetei Rise Project, Cristian Lupșa, a semnalat pe 26 februarie că „Universitatea din Franța la care predă Horea Bădău l-a suspendat temporar pentru că studenții erau îngrijorați de comportamentele de abuz de putere și hărțuire sexuală despre care au citit materialele noastre”.

Purtătorul de cuvânt al UB, Bogdan Oprea a explicat pentru Edupedu.ro, pe 20 martie, că trebuie mai întâi lămurite raporturile de muncă între respectivul profesor și universitate: „Deoarece domnul profesor are suspendată activitatea la universitatea franceză pentru care solicitase suspendarea contractului individual de muncă la Universitatea din București, domnul rector a hotărât rechemarea dumnealui. Practic, asta înseamnă suspendarea suspendării, sau suspendare a deciziei de suspendare – o rechemare, ca să spunem cum trebuie – începând cu data de 27 martie anul curent. Atâta timp cât un salariat are raporturile de muncă suspendate, potrivit legislației muncii în vigoare, nu pot fi investigate eventuale acuzați care i se aduc. Este în interesul tuturor să se lămurească situația domnului profesor, care în prezent are, de bună seamă, prezumția de nevinovăție. pe care i-o acordăm cu toții.”

Tot pe 20 martie, Comisia de Etică a Universității din București a constatat, într-un punct de vedere publicat miercuri pe site-ul universității, încălcarea Codului de etică al UB în ceea ce privește faptele de abuz de putere și hărțuire sexuală, în cazul unui profesor de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC). În documentul său, Comisia, deși face această constatare, nu emite nicio decizie, ci doar „recomandă” constituirea unei comisii de disciplină.

